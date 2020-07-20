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Происшествия

Взрыв в киевском кафе: в сети появилось видео происшествия

21:53 20 июля 2020
Полиция

В понедельник, 20 июля, в Деснянском районе Киева произошел взрыв в кафе, которое расположено на улице Беломорской.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, при происшествии никто не пострадал. Правоохранители установили, что взрыв произошел под столом, где находилась сумка. Кроме того, стало известно, что взорвалась салютная установка.

«Киев Оперативный» опубликовал в Facebook видео происшествия в кафе:

Обстоятельства инцидента устанавливают, открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошел взрыв неизвестного устройств в мусорной урне, установленной возле станции метро «Шулявская». В результате осколочные травмы получил 22-летний студент, которому пришлось делать операцию. Кроме того, пострадали еще три человека.

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