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Нарушил законы Украины: в Меджлисе призвали к ужесточению санкций против РФ
Меджлис крымскотатарского народа выступил с заявлением в связи с незаконной поездкой президента Российской Федерации Владимира Путина во временно оккупированные Россией Автономную Республику Крым и город Севастополь, назвал ее циничным пренебрежением нормами международного права и призвал ужесточить санкции против России.
Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
«Президент Российской Федерации В. Путин совершил 20 июля 2020 года несогласованную с Украиной поездку на территорию временно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополя, чем совершил преступление, предусмотренное действующим законодательством Украины. Президент РФ В. Путин, как и другие должностные лица России, которая оккупировала Крым, подобными незаконными действиями, открыто демонстрирует международному сообществу циничное пренебрежение нормами международного права и решениями Генеральной Ассамблеи ООН, Европарламента, Парламентской Ассамблеи Совета Европы и Парламентской Ассамблеи ОБСЕ», — сказано в заявлении.
Отмечается, что Меджлис крымскотатарского народа исходит из того, что снисходительность к преступным действиям президента РФ Владимира Путина и других российских должностных лиц, направленных против территориальной целостности и суверенитета других государств, практически поощрением российской агрессии против своих соседей.
«Меджлис крымскотатарского народа обращается к Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, Парламентской Ассамблеи ОЧЭС, правительствам и парламентам государств с призывом принять дополнительные и жесткие экономические, политические и дипломатические меры, направленные на принуждение Российской Федерации к освобождению оккупированных ею территорий Украины, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь», — указано в заявлении.
Напомним, что визит Путина в Крым также осудили в Министерстве иностранных дел Украины, назвав его «незаконным».
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