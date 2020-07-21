"Слуги народа" подсчитали, сколько Зеленский выполнил за год президентства обещаний

Размышляющий о второй каденции на посту главы государства Владимир Зеленский смог вместе со своей командой выполнить за первый год президентства около 20% предвыборных обещаний.

Об этом заявил в эфире телеканала «Украина 24» первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, избранный от президентской партии «Слуга народа».

«Если взять пятилетнюю программу президента по основным пунктам, которые он озвучивал, то мы посчитали, что около 20% тех обещаний, которые он сделал — это вопрос снятия неприкосновенности, ответственности за кнопкодавство т.д. — он уже выполнил», — рассказал он.

Как отметил первый вице-спикер Рады, «за первый год 20% - это неплохо».

«Далее будут сложные дела — это вопрос системных преобразований, вопросы экономических реформ. И здесь у нас уже есть готовые наработанные ответы. Как они будут продвигаться — посмотрим. Но и у президента, и у Рады есть намерения, чтобы это воплотилось», — добавил Стефанчук.

Напомним, что большинство украинцев считает, что свои предвыборные обещания Зеленский не выполнил и вряд ли выполнит до конца каденции. Хорошие оценки за год работы главе государства поставил лишь один из трех опрошенных. Такие данные приводит Центр Разумкова на основании апрельского опроса населения Украины.

На прямой вопрос о выполнении предвыборных обещаний Зеленским большинство опрошенных признало, что громкие планы (мир на востоке Украины, отстранение олигархов, снижение тарифов, повышение пенсий, борьбы с коррупцией) так и не воплотились в жизнь. Лишь 3,5% опрошенных считают, что Зеленский выполнит обещания до конца президентского срока. 42% опрошенных считают, что общая ситуация в стране за последний год ухудшилась. Для 33% в стране ничего не изменилось. Увидели улучшения лишь 15% респондентов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что президент Владимир Зеленский заявил, что в следующем году в Украине будет продолжена программа «Большая стройка» с акцентом на объектах культуры. Вторая часть программы предполагает создание ста объектов культуры.

59

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter