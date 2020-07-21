Смерть на детской площадке: в РФ ребенок прикоснулся к фонарю и умер

В Российской Федерации, где мальчик чудом избежал смерти, когда у него порвалась простынь при спуске с пятого этажа, в городе Ростове-на-Дону погиб ребенок, который получил удар током от столба освещения рядом с детской площадкой.

Об этом сообщили в Следственном управлении регионального отделения следкома.

Уточняется, что все произошло на улице Таганрогской. Семилетний мальчик перелезал через парапет, когда случайно коснулся столба освещения. Тот был под электрическим напряжением.

«От полученной электротравмы ребенок упал с высоты более двух метров, получив при этом телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы, что привело к его смерти», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Уточняется, уже возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Сейчас следователям предстоит выяснить все детали произошедшего и найти виновника.

Напомним, что в Запорожье 10-летняя девочка погибла после падения на нее массивной деревянной скульптуры медведя. Инцидент произошел в парке «Дубовая роща».

А в Киеве на детской площадке нашли раритетную боевую гранату, которая, по оценке специалистов, могла взорваться в любой момент.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в подмосковном Раменском на детской площадке была убита женщина. Преступление совершил ее экс-возлюбленный — на глазах у ребенка он нанес матери около 20 ножевых ранений.

59

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter