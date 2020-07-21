- 05:53 Конгресс США одобрил инициативу об ужесточении санкций против "Северного потока — 2"
- 05:31 Санкции не работают: Неижпапа рассказал, как РФ превратила Черное и Азовское моря в зону своего влияния
- 04:54 Будет четверо потерпевших: адвокат рассказал о предстоящем суде над Ефремовым
- 04:25 Угроза всем странам региона: у Зеленского объяснили, чем опасны поездки Путина в Крым
- 03:17 Стала известная позиция Зеленского по поставкам воды в Крым
- 02:55 Смерть на детской площадке: в РФ ребенок прикоснулся к фонарю и умер
- 02:40 Опасный отдых: 30-летнего львовянина укусила змея
- 01:53 "Слуги народа" подсчитали, сколько Зеленский выполнил за год президентства обещаний
- 01:27 Догрузили работой: стало известно, чем будет еще заниматься посол в США Ельченко
- 00:58 Нарушил законы Украины: в Меджлисе призвали ужесточить санкции за поездки Путина в Крым
- 00:21 Тотальный карантин не поможет: в ВОЗ сделали важное заявление о распространении коронавируса
- 20.07 23:42 Схватили за руки за миг до падения: в Тернополе спасли мужчину от самоубийства
Угроза всем странам региона: у Зеленского объяснили, чем опасны поездки Путина в Крым
Посещение президентом РФ временно оккупированног Крыма опасно по причине того, что используется для дальнейшей милитаризации полуострова.
Такое мнение выразил представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич, передает «Крым.Реалии».
«Проблема не только в самом факте визита. Посещение Крыма российскими топ-политиками с заявленной целью является продолжением политики милитаризации государством-оккупантом Россией Автономной Республики Крым и города Севастополя, ведь оно связано со строительством на временно оккупированной территории Украины новых судов для целей государства-оккупанта. А это уже является угрозой безопасности в Черном и Азовском морях, и такая угроза касается не только Украины, но и стран Черноморского региона», — сказал Кориневич.
В понедельник российский президент Владимир Путин прибыл в Керчь, чтобы принять участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ России.
В Министерстве иностранных дел Украины осудили визит Путина и назвали его незаконным. Как отметили Крым. Реалии в ведомстве, Украина направила в МИД России соответствующую ноту.
Посольство США в Украине назвало самовольным строительством Россией военных кораблей в аннексированном Крыму, а также указало на то, что это является нарушение международных норм.
Последний раз Путин был на аннексированном полуострове 18 марта. Тогда он прибыл в Севастополь. Перед этим 9 января президент России также побывал в Севастополе. Путин наблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов России в Черном море с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меджлис крымскотатарского народа назвал поездку президента Российской Федерации Владимира Путина во временно оккупированные Россией Автономную Республику Крым и город Севастополь циничным пренебрежением нормами международного права и призвал ужесточить санкции против России.99
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...