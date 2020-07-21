Угроза всем странам региона: у Зеленского объяснили, чем опасны поездки Путина в Крым

Посещение президентом РФ временно оккупированног Крыма опасно по причине того, что используется для дальнейшей милитаризации полуострова.

Такое мнение выразил представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич, передает «Крым.Реалии».

«Проблема не только в самом факте визита. Посещение Крыма российскими топ-политиками с заявленной целью является продолжением политики милитаризации государством-оккупантом Россией Автономной Республики Крым и города Севастополя, ведь оно связано со строительством на временно оккупированной территории Украины новых судов для целей государства-оккупанта. А это уже является угрозой безопасности в Черном и Азовском морях, и такая угроза касается не только Украины, но и стран Черноморского региона», — сказал Кориневич.

В понедельник российский президент Владимир Путин прибыл в Керчь, чтобы принять участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ России.

В Министерстве иностранных дел Украины осудили визит Путина и назвали его незаконным. Как отметили Крым. Реалии в ведомстве, Украина направила в МИД России соответствующую ноту.

Посольство США в Украине назвало самовольным строительством Россией военных кораблей в аннексированном Крыму, а также указало на то, что это является нарушение международных норм.

Последний раз Путин был на аннексированном полуострове 18 марта. Тогда он прибыл в Севастополь. Перед этим 9 января президент России также побывал в Севастополе. Путин наблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов России в Черном море с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меджлис крымскотатарского народа назвал поездку президента Российской Федерации Владимира Путина во временно оккупированные Россией Автономную Республику Крым и город Севастополь циничным пренебрежением нормами международного права и призвал ужесточить санкции против России.

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