- 15:19 «Не Аваков должен выезжать на место теракта, это не его дело, — генерал милиции Корниенко»
- 15:16 "Дождик прошел": в сеть выложили видео потопа в Киеве
- 15:13 Захват заложников в Луцке: все подробности, фото и видео
- 15:03 Появилась запись разговора луцкого террориста с родственниками заложников
- 14:54 Очередной спектакль? В сети указали на странности с захватом автобуса в Луцке
- 14:52 Дело Новака: бывшему главе «Укравтодора» выдвинули обвинения
- 14:45 В курортном Бердянске зафиксировали вспышку коронавируса среди отдыхающих
- 14:35 Из-за COVID-19 страны ЕС впервые в истории залезут в общие долги: итоги жаркого саммита
- 14:33 В МВД назвали имя луцкого террориста, захватившего автобус с людьми
- 14:22 «Смотри, мама, я без рук»: Владимир Кличко во время отдыха упал с гидрофойла
- 14:20 В центре Киева ветер завалил дерево на стоящие машины: видео с места ЧП
- 13:59 Юрий Антонов перенес срочную операцию
«Смотри, мама, я без рук»: Владимир Кличко во время отдыха упал с гидрофойла (видео)
Легендарный украинский боксер 44-летний Владимир Кличко (63 победы, 55 из них — нокаутом, 5 поражений), едва не погибший в прошлом году во время отдыха в Испании, упал с гидрофойла, отдыхая на воде.
Спортсмен, известный своим пристрастием к экстремальным видам спорта, решил прокатиться по водной глади, не держась руками за страховочный трос. «Смотри, мама, я без рук», — крикнул Владимир за несколько секунд до падения.
Кстати, совсем недавно немецкое издание журнала Forbes оценило состояние младшего из братьев Кличко в 100 миллионов долларов. При этом, наши коллеги уточнили, что на момент окончания карьеры в 2017 году состояние Владимира оценивалось в 21,5 миллиона долларов.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Владимиру Кличко вернули чемпионские пояса, проигранные украинцем в 2015 году.
Фото Instagram
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...