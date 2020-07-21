27.51 / 27.78 31.24 / 31.73
Киев: +26
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

«Смотри, мама, я без рук»: Владимир Кличко во время отдыха упал с гидрофойла (видео)

14:22 21 июля 2020
Владимир Кличко

Легендарный украинский боксер 44-летний Владимир Кличко (63 победы, 55 из них — нокаутом, 5 поражений), едва не погибший в прошлом году во время отдыха в Испании, упал с гидрофойла, отдыхая на воде.

Спортсмен, известный своим пристрастием к экстремальным видам спорта, решил прокатиться по водной глади, не держась руками за страховочный трос. «Смотри, мама, я без рук», — крикнул Владимир за несколько секунд до падения.

Кстати, совсем недавно немецкое издание журнала Forbes оценило состояние младшего из братьев Кличко в 100 миллионов долларов. При этом, наши коллеги уточнили, что на момент окончания карьеры в 2017 году состояние Владимира оценивалось в 21,5 миллиона долларов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Владимиру Кличко вернули чемпионские пояса, проигранные украинцем в 2015 году.

Фото Instagram

610

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

захваченный автобус в Луцке

Очередной спектакль? В сети указали на странности с захватом автобуса в Луцке

Максим Плохой

Появилась запись разговора луцкого террориста с родственниками заложников

Коронавирус

В курортном Бердянске зафиксировали вспышку коронавируса среди отдыхающих

Владимир Кличко

«Смотри, мама, я без рук»: Владимир Кличко во время отдыха упал с гидрофойла (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер