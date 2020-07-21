«Смотри, мама, я без рук»: Владимир Кличко во время отдыха упал с гидрофойла (видео)

Легендарный украинский боксер 44-летний Владимир Кличко (63 победы, 55 из них — нокаутом, 5 поражений), едва не погибший в прошлом году во время отдыха в Испании, упал с гидрофойла, отдыхая на воде.

Спортсмен, известный своим пристрастием к экстремальным видам спорта, решил прокатиться по водной глади, не держась руками за страховочный трос. «Смотри, мама, я без рук», — крикнул Владимир за несколько секунд до падения.

Кстати, совсем недавно немецкое издание журнала Forbes оценило состояние младшего из братьев Кличко в 100 миллионов долларов. При этом, наши коллеги уточнили, что на момент окончания карьеры в 2017 году состояние Владимира оценивалось в 21,5 миллиона долларов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Владимиру Кличко вернули чемпионские пояса, проигранные украинцем в 2015 году.

Фото Instagram



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