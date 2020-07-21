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В Луцке новое ЧП: появилась информация о заминировании автостанции
В Луцке обнаружили подозрительный предмет на территории автостанции (расположена в районе Варшавского рынка). Напомним, неизвестное взрывное устройство утром 21 июля обезвредили и в Киеве в районе метро «Минская».
Там уже работают следственно-оперативная группа и взрывотехники, сообщает волынский сайт «Вісник».
В комментарии изданию пресс-секретарь полиции Волынской области сообщила об обнаружении на месте инцидента «части системного блока».
На данный момент не известно, связан ли этот инцидент с захватом заложников в центре города.
Напомним, утром в центре Луцка был захвачен рейсовый автобус пригородного сообщения «Берестечко — Красиловка» с пассажирами. Неизвестный сообщил о заминировании транспортного средства и выдвинул некие требования. На данный момент с ним ведутся переговоры, центр города оцеплен. Национальная полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 147 («Захват заложников») Уголовного кодекса Украины.803
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