В Луцке новое ЧП: появилась информация о заминировании автостанции

В Луцке обнаружили подозрительный предмет на территории автостанции (расположена в районе Варшавского рынка). Напомним, неизвестное взрывное устройство утром 21 июля обезвредили и в Киеве в районе метро «Минская».

Там уже работают следственно-оперативная группа и взрывотехники, сообщает волынский сайт «Вісник».

В комментарии изданию пресс-секретарь полиции Волынской области сообщила об обнаружении на месте инцидента «части системного блока».

На данный момент не известно, связан ли этот инцидент с захватом заложников в центре города.

Напомним, утром в центре Луцка был захвачен рейсовый автобус пригородного сообщения «Берестечко — Красиловка» с пассажирами. Неизвестный сообщил о заминировании транспортного средства и выдвинул некие требования. На данный момент с ним ведутся переговоры, центр города оцеплен. Национальная полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 147 («Захват заложников») Уголовного кодекса Украины.

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