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Украина

В девяти областях Украины вводят усиленное патрулирование улиц полицией и Нацгвардией

23:17 21 июля 2020
Патрули на дорогах

После взрывов в Киеве и захвата заложников в Луцке сотрудники полиции и Национальной гвардии Украины усилят патрулирование в Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ривненской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Отмечается, что правоохранители будут патрулировать улицы населенных пунктов, территории автостанций и железнодорожных вокзалов, центральные части областных центров и общественные места, где может находиться значительное количество граждан. На въездах и выездах из областных центров будут выставлены мобильные посты.

Также совместные патрули полиции и Нацгвардии будут проверять документы у подозрительных лиц и проводить поверхностный осмотр с целью выявления взрывчатки в тех транспортных средствах, которые по внешним признакам не используются владельцами длительное время.

«Особое внимание правоохранители обращают на подозрительные вещи и предметы (пакеты, коробки, ящики), к которым могут быть помещены взрывоопасные материалы и взрывные устройства. Кроме того, полицейские обеспечивают безопасность дорожного движения на автодорогах», — добавили в ведомстве.

Такие меры осуществляются для предупреждения террористических действий и для своевременного реагирования на них.

«Полицейские призывают граждан с пониманием относиться к указанным превентивных мер», — сказано в сообщении правоохранителей.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в ответ на взрывы у метро «Минская» полиция Киева усилила меры безопасности на улицах и в местах массового скопления людей. Были задействованы дополнительные наряды полиции и военные Национальной гвардии. Под усиленным надзором правоохранителей будут находиться улицы, рынки, транспортные развязки, станции метрополитена.

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