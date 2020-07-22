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Не допустить включения России в G7: в Сенат США внесли проект важной резолюции
Сенатор-демократ от штата Иллинойс Дик Дурбин внес на рассмотрение законодательного органа своей страны проект резолюции против включения России в состав G7, против которого выступают лидеры ряда государств мира, в том числе и Украины.
О решении сенатора объявила его пресс-служба, пишет «Голос Америки».
Издание напоминает, что Дурбин является со-председателем Группы поддержки Украины в Сенате США.
По словам американского законодателя, президент США Дональд Трамп, «вместо того, чтобы использовать все имеющиеся инструменты для отражения российской угрозы нашими военными, нашими выборами, суверенитетом и демократическим нациям во всем мире, …стремился нормализовать отношения США и вознаградить Кремль».
По словам Дурбина, документ дает понять, что сенат будет выступать против восстановления «Группы восьми» с участием России, если Москва не прекратит «свои злонамеренные действия против Украины, США и союзников».
В тексте резолюции отмечается что Россия должна «прекратить незаконную оккупацию Крыма и Донбасса; прекратить злонамеренные действия против США и их союзников; и прекратить любые вознаграждения в отношении военнослужащих Вооруженных сил США».
В Белом доме пока не отреагировали на обвинения сенатора в адрес Трампа.
Кремль пока публично не реагировал на информацию о проекте резолюции.
Напомним, что в «Большую семерку» («Группу семи») входят США, Канада, Франция, Италия, Германия, Япония, Великобритания. Россия не участвует во встречах «Группы семи» после аннексии украинского Крыма в 2014 году.
За возврат России к участию во встречах «Группы семи» время от времени выступает президент США Дональд Трамп.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в декабре прошлого года Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, в которой содержится призыв не возвращать Россию в «Большую семерку». В документе лидеров стран «Большой семерки» призвали не поддерживать возвращение России в этот влиятельный международный клуб до тех пор, пока страна-агрессор не деоккупирует украинские территории, в том числе и аннексированный Крым, а также не прекратит нападки на демократические государства во всем мире.17
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Освобождение заложников в Луцке: заместитель Авакова опубликовал фото из салона злополучного автобуса
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