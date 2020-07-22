27.39 / 27.81 31.13 / 31.82
Киев: +17
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Спас жизнь малышу: мужчина поймал сорвавшегося с пятого этажа ребенка (видео)

7:08 22 июля 2020
На пятом этаже

В Китайском городе Хуайань случайный прохожий спас двухлетнего мальчика, который сорвался с пятого этажа, чем уберег его от неминуемой смерти.

Об этом со ссылкой на китайские СМИ пишет «Ридус».

Издание уточняет, что ребенок случайно заперся в комнате и хотел выбраться наружу необычным способом.

На опубликованных кадрах видно, что малыш вылез с балкона на платформу для кондиционера, а после повис на ней. В какой-то момент ребенок не удержался и рухнул вниз, однако его поймал мужчина, стоящий на стуле.

На видео также можно заметить тент, на который очевидцы события положили одеяла. Они полагали, что мальчик может упасть на тент и пораниться. Малыша поймал сосед Ли Дэхай.

«После того, как я увидел висящего мальчика, я схватил одно из моих одеял, и мы вчетвером стояли внизу, чтобы поймать его. Но потом я заметил пластиковый тент и испугался, что он может пораниться, если упадет на него, поэтому я положил сверху одеяло», — рассказал Дэхай.

Напомним, что в июня подобный случай закончился с более печальными последствиями: в городе Малин Житомирской области трехлетняя девочка выпала из окна высотки с девятого этажа, но выжила, и затем долгое время была в реанимации.

Больше повезло мальчику из Пермского края России: как писали «ФАКТЫ», он решил спуститься с пятого этажа на простыне, но ткань не выдержала и порвалась. К счастью, школьника заметили посторонние и вызвали спасателей.

41

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Оперативное фото

Вышел из автобуса и ждал полицейских: появилось полное видео задержания луцкого террориста

Скабеева Наталья

"Помогла" полиции: в сети показали, как пропагандистка Скабеева раскрутила аккаунт луцкого террориста

Стрельба на улице

В Донецкой области на улице расстреляли двух мужчин, один из них умер

Задержание террориста

Луцкий террорист задержан, заложники освобождены (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер