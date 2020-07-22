Спас жизнь малышу: мужчина поймал сорвавшегося с пятого этажа ребенка (видео)

В Китайском городе Хуайань случайный прохожий спас двухлетнего мальчика, который сорвался с пятого этажа, чем уберег его от неминуемой смерти.

Об этом со ссылкой на китайские СМИ пишет «Ридус».

Издание уточняет, что ребенок случайно заперся в комнате и хотел выбраться наружу необычным способом.

На опубликованных кадрах видно, что малыш вылез с балкона на платформу для кондиционера, а после повис на ней. В какой-то момент ребенок не удержался и рухнул вниз, однако его поймал мужчина, стоящий на стуле.

На видео также можно заметить тент, на который очевидцы события положили одеяла. Они полагали, что мальчик может упасть на тент и пораниться. Малыша поймал сосед Ли Дэхай.

«После того, как я увидел висящего мальчика, я схватил одно из моих одеял, и мы вчетвером стояли внизу, чтобы поймать его. Но потом я заметил пластиковый тент и испугался, что он может пораниться, если упадет на него, поэтому я положил сверху одеяло», — рассказал Дэхай.

Напомним, что в июня подобный случай закончился с более печальными последствиями: в городе Малин Житомирской области трехлетняя девочка выпала из окна высотки с девятого этажа, но выжила, и затем долгое время была в реанимации.

Больше повезло мальчику из Пермского края России: как писали «ФАКТЫ», он решил спуститься с пятого этажа на простыне, но ткань не выдержала и порвалась. К счастью, школьника заметили посторонние и вызвали спасателей.

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