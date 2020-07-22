Во Франции сожгли дотла автомобиль известного футболиста (фото)

Во Франции, где футбольный чемпионат был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, совершено нападение на игрока «Бреста» Ронаэля Пьер-Габриэля.

Инцидент произошел вечером 20 июля в Бресте, расположенном на западе страны. Как сообщает клубная пресс-служба, 22-летний футболист, трансферная стоимость которого по данным авторитетного портала Transfermarkt оценивается в 3,6 млн евро, получил телесные повреждения, а вот его автомобиль сожгли дотла, и он восстановлению не подлежит.

«Клуб всесторонне поддерживает Ронаэля. „Брест“ больше не будет выпускать официальных заявлений по данному инциденту, чтобы власти работали в спокойном режиме. Такое не должно быть обыденностью в таком спокойном городе, как наш», — сказано в заявлении на официальном сайте клуба.

Отметим, что Пьер-Габриэль начинал карьеру в «Сент-Этьене», воспитанником которого является, а затем поиграл в «Монако» и немецком «Майнце». В «Брест», занявший по итогам не доигранного сезона 14 место в лиге 1, полузащитник перешел на правах аренды лишь две недели назад.

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