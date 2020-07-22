27.65 / 27.98 31.47 / 32.05
Киев: +17
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Во Франции сожгли дотла автомобиль известного футболиста (фото)

9:19 22 июля 2020
Ронаэль Пьер-Габриэль

Во Франции, где футбольный чемпионат был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, совершено нападение на игрока «Бреста» Ронаэля Пьер-Габриэля.

Инцидент произошел вечером 20 июля в Бресте, расположенном на западе страны. Как сообщает клубная пресс-служба, 22-летний футболист, трансферная стоимость которого по данным авторитетного портала Transfermarkt оценивается в 3,6 млн евро, получил телесные повреждения, а вот его автомобиль сожгли дотла, и он восстановлению не подлежит.

«Клуб всесторонне поддерживает Ронаэля. „Брест“ больше не будет выпускать официальных заявлений по данному инциденту, чтобы власти работали в спокойном режиме. Такое не должно быть обыденностью в таком спокойном городе, как наш», — сказано в заявлении на официальном сайте клуба.

Отметим, что Пьер-Габриэль начинал карьеру в «Сент-Этьене», воспитанником которого является, а затем поиграл в «Монако» и немецком «Майнце». В «Брест», занявший по итогам не доигранного сезона 14 место в лиге 1, полузащитник перешел на правах аренды лишь две недели назад.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарный Марадона приехал на тренировку «Химнасии де Ла-Платы» на автомобиле с полицейской мигалкой и сиреной.

54

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Захват автобуса, 21.07.2020

Захват заложников в Луцке: что происходит в городе на утро после происшествия (фото)

Максим Кривош задержан

Вышел из автобуса и ждал полицейских: появилось полное видео задержания луцкого террориста

Гривни

Гривня продолжает падение: сколько стоит доллар в банках и на «черном рынке» 22 июля

Коронавирус

В Украине более 800 новых случаев COVID-19: где больше всего зараженных

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер