Освобожденные заложники луцкого террориста рассказали о происшествии (видео)

Освобожденные заложники, которых около двенадцати часов удерживал в автобусе луцкий террорист, отпустивший людей после разговора с президентом Зеленским, рассказали, что «Максим Плохой» обращался с ними хорошо, потребовав, чтобы они вели себя спокойно и «без лишних движений».

Как передает телеканал «Перший», пассажиры злосчастного автобуса рассказали, что террорист их на улицу не отпускал, а в туалет предлагал ходить в ведро.

Отец одной из заложниц рассказал журналистам, что сын женщины, которая дала террористу телефон, попросил того отпустить детей. «Что ты мне рассказываешь! Я сам знаю, что делать», — цитирует он слова «Плохого».

Свидетельства освобожденных людей на видео с 3:30 минуты

Все новости и видео о заложниках в Луцке, их освобождении, а также информацию о террористе читайте на сайте «ФАКТОВ».

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