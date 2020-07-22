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Украина

На Донбассе вводят ограничения на въезд грузового транспорта

10:41 22 июля 2020
Ремонт дороги Запорожье-Мариуполь

В зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе, где в очередной раз усилились обстрелы позиций украинских военных, с четверга, 23 июля, вводят ограничения на въезд гражданского большегрузного транспорта.

Целью названо сохранение целостности дорожного покрытия в районах в период длительной жаркой погоды.

Как сообщил штаб ООС в Facebook, в Луганской и Донецкой областях запрещено передвижение автотранспорта массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн при температуре воздуха более +28°С с 10:00 до 22:00.

Ограничения не распространяются на транспортные средства, осуществляющие перевозки грузов, используемые для ликвидации стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций техногенного и естественного характера, и будут действовать до особого распоряжения.

Напомним, ранее в Киеве выписали рекордный штраф грузовому автомобилю, который не прошел весовой контроль из-за перегруза в 21,84 тонны. Компании-грузовладельцу выставили счет на 6,5 тысяч евро.

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