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Происшествия

На базе отдыха под Харьковом пьяный мужчина избил отдыхающих и угрожал задушить ребенка (видео)

11:21 22 июля 2020
Мужчине на хватало денег на выпивку

На одной из баз отдыха в Хотомле Харьковской области неадекватный мужчина устроил дебош, требуя выпивки. Напомним, минувшей весной иностранец зверски убил новорожденного ребенка сожительницы в Киеве.

Очевидно, для усиления своих требований он избил нескольких женщин, отдыхавшим по соседству, угрожая им задушить их годовалого ребенка.

После прибытия на место происшествия патрульных дебошир ударил полицейского и угрожал его коллегам в нецензурной форме.

Очевидцы выложили в сеть видео.

Напомним, ранее аналогичный случай произошел под Николаевом — там пьяный мужчина устроил дебош, применив еще и холодное оружие.

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