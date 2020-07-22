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На базе отдыха под Харьковом пьяный мужчина избил отдыхающих и угрожал задушить ребенка (видео)
На одной из баз отдыха в Хотомле Харьковской области неадекватный мужчина устроил дебош, требуя выпивки. Напомним, минувшей весной иностранец зверски убил новорожденного ребенка сожительницы в Киеве.
Очевидно, для усиления своих требований он избил нескольких женщин, отдыхавшим по соседству, угрожая им задушить их годовалого ребенка.
После прибытия на место происшествия патрульных дебошир ударил полицейского и угрожал его коллегам в нецензурной форме.
Очевидцы выложили в сеть видео.
Напомним, ранее аналогичный случай произошел под Николаевом — там пьяный мужчина устроил дебош, применив еще и холодное оружие.793
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