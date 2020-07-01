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Гламур

Беременная Alyosha в бассейне показала внушительный животик (фото)

16:41 1 июля 2020
Певица Alyosha

Певица Alyosha, в семье которой вот-вот появится третий ребенок, показала, как проводит время перед родами. Она наслаждалась отдыхом в загородном SPA-комплексе, плавала и нежилась на солнышке. На своей странице в Instagram она поделилась новыми летними снимками, на которых позирует в бассейне. Артистка в бикини показала внушительный животик.

Напомним, Alyosha с мужем, лидером группы «АНТИТІЛА» рассказали, что у них будет девочка. Малышка появится на свет в конце июля или в начале августа.

Ранее танцовщица Илона Гвоздева рассказала, что во время беременности набрала уже десять килограммов.

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