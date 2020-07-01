- 17:43 Стало известно о задержании осужденного за госизмену бывшего депутата крымского парламента
- 17:33 Миллиардер Берни Экклстоун стал отцом в 89 лет
- 17:27 Зеленский внес в Раду законопроект об «инвестнянях»
- 17:19 Министр Степанов обеспечил адаптивный карантин, однако местные власти его не используют из-за выборов, — эксперт
- 17:04 Зверское избиение 6-летнего мальчика крестным в Киеве: врачам не удалось спасти ребенка
- 16:47 С 1 июля в Украине пенсию могут назначить автоматически: что для этого нужно
- 16:34 Украина и Турция утвердили соглашение о взаимном признании водительских прав: что важно знать
- 16:25 Работал в ГАИ и состоял на учете у психиатра: что известно о стрелке из Новомосковска, застрелившем 24-летнего парня
- 16:15 Отдать 95% полномочий: у Лукашенко рассказали о предложении Кремля по созданию Союзного государства
- 15:56 Дело о рекордной взятке: экс-министру времен Януковича сообщили о подозрении
- 15:48 У Зеленского придумали, как бороться с “прослушкой”: о чем Ермак рассказал The Washington Post
- 15:47 Украл и продавал персональные данные миллионов людей: на Буковине задержали юного хакера
Беременная Alyosha в бассейне показала внушительный животик (фото)
Певица Alyosha, в семье которой вот-вот появится третий ребенок, показала, как проводит время перед родами. Она наслаждалась отдыхом в загородном SPA-комплексе, плавала и нежилась на солнышке. На своей странице в Instagram она поделилась новыми летними снимками, на которых позирует в бассейне. Артистка в бикини показала внушительный животик.
Напомним, Alyosha с мужем, лидером группы «АНТИТІЛА» рассказали, что у них будет девочка. Малышка появится на свет в конце июля или в начале августа.
Ранее танцовщица Илона Гвоздева рассказала, что во время беременности набрала уже десять килограммов.59
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».