27.68 / 27.98 31.62 / 32.16
Киев: +19
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Двое детей спаслись из горящей квартиры, спрыгнув с 12-метровой высоты на руки соседей (видео)

13:11 22 июля 2020
Мальчик падает из окна

После происшествия в США, когда морской пехотинец поймал ребенка, которого выбросила из окна горящей квартиры мать (погибшая после этого в огне), пожар вспыхнул в одной из квартир многоэтажного дома во французском городе Гренобль. В огненной ловушке оказались двое детей в возрасте трех и десяти лет. Взрослые ушли, заперев дверь и не оставив сыновьям ключ.

Как пишет издание Daily Mail, старший мальчик начал звать на помощь и кричать из окна, что они с братом не могут выйти. Под окном собрались соседи, спешно организовавшие спасательную операцию. Старший брат, схватив младшего за руки, вывесил его из окна на 12-метровой высоте и отпустил. Тот попал прямо в руки спасателей. Затем выпрыгнул 10-летний мальчик, которого также благополучно поймали. Сила удара была такова, что один из ловивших ребенка мужчин, 25-летний студент Атумани Валид, получил перелом правой руки. Дети остались невредимы — не считая легкого отравления дымом. Валид не жалеет о своей травме. «Мы спасли их жизни», — говорит он.

Видео спасения попало в соцсети.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Китае мужчина поймал сорвавшегося с пятого этажа ребенка.

100

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Задержание террориста в Луцке

У Авакова объяснили, зачем спецназ "штурмовал" автобус в Луцке, когда террорист был уже задержан

Алексей Кучапин

Известный волонтер найден мертвым в Киеве

Мальчик падает из окна

Двое детей спаслись из горящей квартиры, спрыгнув с 12-метровой высоты на руки соседей (видео)

Шестилетний Бриджер Уокер с сестрой

Мальчику, ценой 90 швов спасшему сестренку от агрессивного пса, вручен чемпионский пояс WBC (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер