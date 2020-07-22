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Двое детей спаслись из горящей квартиры, спрыгнув с 12-метровой высоты на руки соседей (видео)
После происшествия в США, когда морской пехотинец поймал ребенка, которого выбросила из окна горящей квартиры мать (погибшая после этого в огне), пожар вспыхнул в одной из квартир многоэтажного дома во французском городе Гренобль. В огненной ловушке оказались двое детей в возрасте трех и десяти лет. Взрослые ушли, заперев дверь и не оставив сыновьям ключ.
Как пишет издание Daily Mail, старший мальчик начал звать на помощь и кричать из окна, что они с братом не могут выйти. Под окном собрались соседи, спешно организовавшие спасательную операцию. Старший брат, схватив младшего за руки, вывесил его из окна на 12-метровой высоте и отпустил. Тот попал прямо в руки спасателей. Затем выпрыгнул 10-летний мальчик, которого также благополучно поймали. Сила удара была такова, что один из ловивших ребенка мужчин, 25-летний студент Атумани Валид, получил перелом правой руки. Дети остались невредимы — не считая легкого отравления дымом. Валид не жалеет о своей травме. «Мы спасли их жизни», — говорит он.
Видео спасения попало в соцсети.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Китае мужчина поймал сорвавшегося с пятого этажа ребенка.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!