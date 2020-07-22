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В Закарпатье ослабили карантин, но детсады открывать не будут
В Закарпатской области региональная комиссия по чрезвычайным ситуациям санкционировала открытие бассейнов и СПА-центров, а также возобновление движения общественного транспорта в выходные дни. Напомним, регион входит в ТОП-5 по скорости распространения COVID-19 в Украине.
Вместе с тем работу детских дошкольных учреждений решили пока не возобновлять.
Как сообщил глава областной администрации Алексей Петров, на данный момент эпидемиологи категорически возражают против открытия детских садов, тем не менее консультации со всеми службами по этому поводу будут продолжаться.
Напомним, ранее решение о послаблении карантинных ограничений приняли власти Львовской и Волынской областей, а в Киеве даже возобновили работу детских санаториев.23
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