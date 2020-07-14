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Во Львове возобновят работу отели и детсады: названы даты
В пятницу, 17 июля, во Львове восстанавливают работу всех детских садов.
Как сообщает «Zaxid.net», такое решение приняла городская комиссия ТЭБ и ЧС — ее заседание прошло во вторник, 14 июля.
Детсады смогут работать при соблюдении правил карантина, в том числе проведения температурного скрининга работников, отсутствия многоразовых полотенец, ковров, а также при постоянной дезинфекции поверхностей.
Со среды, 15 июля, во Львове возобновят работу инклюзивно-ресурсные центры, гостиницы и хостелы.
Но под запретом остается работа театров и кинотеатров, также не допускаются мероприятия с участием более 10 человек.
Детские сады Львова были закрыты с 12 марта. Теперь они будут работать до конца лета.
Ранее сообщалось, что карантин в Киеве может продлиться до конца 2021 года.23
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