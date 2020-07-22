27.70 / 27.99 31.64 / 32.18
Киев: +22
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

Карантин в Украине продлевают до конца лета

14:20 22 июля 2020
Премьер Денис Шмыгаль

Кабинет Министров собрался на заседание, на котором должно быть принято решение о продлении адаптивного карантина в Украине до 31 августа 2020 года. Напомним, ранее президент Владимир Зеленский призвал правительство не продлевать карантин более чем на месяц.

Как заявил премьер Денис Шмыгаль, наряду с продлением карантина будут усовершенствованы его принципы.

«У нас планируется продление адаптивного карантина до 31 августа. Мы все видим, что такой подход к карантинным мерам позволяет контролировать уровень заболеваемости в Украине», — цитирует главу правительства РБК-Украина.

Шмыгаль констатировал, что в Украине практически ежедневно увеличивается количество тестирований населения — на данный момент проводят до 30 тысяч тестов в день.

Напомним, в рамках адаптивного карантина решение о введении конкретных видов ограничений принимает власть каждого региона — с учетом территориальных особенностей. Так, в Закарпатье 22 июля решили открыть бассейны и СПА-центры, а в Киеве рискнули открыть и детские лагеря.

439

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Кабмин снова продлил карантин в Украине: что изменится

Кабмин снова продлил карантин в Украине: что изменится

дети

В Украине изменят правила регистрации детей до 14 лет

Кабмин

В Украине создадут новое министерство: чем оно будет заниматься

Кулак

В Запорожье зверски избили бойца «Азова», который вступился за девушек на улице (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер