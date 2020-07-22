Карантин в Украине продлевают до конца лета

Кабинет Министров собрался на заседание, на котором должно быть принято решение о продлении адаптивного карантина в Украине до 31 августа 2020 года. Напомним, ранее президент Владимир Зеленский призвал правительство не продлевать карантин более чем на месяц.

Как заявил премьер Денис Шмыгаль, наряду с продлением карантина будут усовершенствованы его принципы.

«У нас планируется продление адаптивного карантина до 31 августа. Мы все видим, что такой подход к карантинным мерам позволяет контролировать уровень заболеваемости в Украине», — цитирует главу правительства РБК-Украина.

Шмыгаль констатировал, что в Украине практически ежедневно увеличивается количество тестирований населения — на данный момент проводят до 30 тысяч тестов в день.

Напомним, в рамках адаптивного карантина решение о введении конкретных видов ограничений принимает власть каждого региона — с учетом территориальных особенностей. Так, в Закарпатье 22 июля решили открыть бассейны и СПА-центры, а в Киеве рискнули открыть и детские лагеря.

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