Почти сразу начал стрелять: заложник подробно рассказал о захвате автобуса в Луцке

Луцкий террорист, захвативший автобус с пассажирами, достал оружие сразу после того, как транспорт отъехал от станции, и несколько раз выстрелил в потолок.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов, пообщавшийся с двумя бывшими заложниками. Один из них — программист из Луцка Андрей, который решил с сыном съездить в деревню.

«Через несколько минут после того, как мы сели, зашел этот Максим, сел за нами. Как только автобус выехал с автостанции, он достал автомат, гранаты, подошел к водителю и заявил, что захватил автобус. Почти сразу он сделал несколько выстрелов в потолок, чтобы показать, что он говорит серьезно и его требования надо выполнять», — рассказывает мужчина и вспоминает, что террорист приказал ехать в центр города, закрыл шторы на окнах и позвонил в полицию.

По его словам, «Максима Плохого» интересовал резонанс в СМИ — именно Андрей через супругу нашел контакты Юрия Бутусова, которому позже позвонил террорист. Он вспоминает, что злоумышленник действовал рационально, временами угрожал, но «пытался действовать вежливо, не кричал»: «Когда он стрелял, то бабке на первом сиденье стало плохо. Ее трясло после выстрелов, так он ее успокаивал. Оказывается, что он взял с собой воду, успокаивающие таблетки, от головной боли, и предлагал все это нам».

По словам Андрея, террорист стрелял, как только кто-то подходил к автобусу, а полицейский дрон вывел его из себя. Успокоился «Максим Плохой» только после разговора с Владимиром Зеленским — увидев требуемое видеообращение на странице президента, он вернул заложникам телефоны, извинился и вышел сдаваться.

При этом операция спецназа, подъехавшего на БТР, по словам экс-заложника, со стороны выглядела «как цирк». «Вам не показалось вам вся эта история спектаклем?» — спросил журналист. «Мне показалось, что он был очень нацелен на выполнение его требований и добился этого, вот и все», — ответил бывший заложник.

Все новости и видео происходившем в Луцке 21 июля 2020 года читайте и смотрите на сайте «ФАКТОВ».

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