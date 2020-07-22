К выходным потеплеет, но шансы на грозу возрастают: синоптик рассказала о погоде в последние дни уходящей недели

В четверг, 23 июля, сухую погоду на основной части территории Украины обусловит антициклон Albreht, периодические грозовые дожди ожидаются лишь на западе страны.

«Температура воздуха обещает и дальше быть комфортной. В течение дня 23 июля ожидается + 23 + 29 градусов, на юге — до +25 +30 градусов. В Киеве в четверг — комфортная погода: солнце, белые облака, +23 градуса», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

Впрочем, по ее словам, ближе к выходным потеплеет на 3−5 градусов, однако увеличатся шансы на дождь с грозой.

«В ближайшее время грозовые дожди — на западе, на севере — периодические осадки в конце недели, а юг, восток, большинство центра — в сухой погоде», — сообщает синоптик.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили фото и видео последствий ливня в Киеве — улицы были затоплены, а упавшие деревья повредили несколько машин.



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