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Ветераны АТО смогут получить магистерское образование в четырех украинских вузах: что для этого нужно
Ветераны АТО, которым государство предоставило льготы на получение образования, могут пройти обучение в четырех вузах Украины.
«Объявлен конкурс на обучение по магистерским программам в лучших университетах Украины: Национальный университет „Киево-Могилянская академия“, Киевская школа экономики, Украинский Католический Университет, Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана», — говорится в сообщении Министерства ветеранов в Facebook.
Участие в конкурсе могут принять лица, имеющие статус участника боевых действий. При его отсутствии, нужно подтверждение от командования и двух свидетелей об участии в боевых действиях с указанием конкретных дат и мест дислокации.
Также нужно предъявить успешное вступление на магистерскую программу университетов-партнеров стипендии (НаУКМА, КШЭ, УКУ, КНЭУ) на контрактной основе.
После окончания курса выпускник минимум год должен отработать по полученной специальности.
Подать онлайн заявку для участия в конкурсе можно до 24 августа 2020.
Стипендия полностью покрывает стоимость обучения, сообщили в министерстве.
Ранее «ФАКТЫ» писали о ветеране АТО, который бесплатно помогает бойцам восстановить здоровье.
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