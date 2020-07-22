Ветераны АТО смогут получить магистерское образование в четырех украинских вузах: что для этого нужно

Ветераны АТО, которым государство предоставило льготы на получение образования, могут пройти обучение в четырех вузах Украины.

«Объявлен конкурс на обучение по магистерским программам в лучших университетах Украины: Национальный университет „Киево-Могилянская академия“, Киевская школа экономики, Украинский Католический Университет, Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана», — говорится в сообщении Министерства ветеранов в Facebook.

Участие в конкурсе могут принять лица, имеющие статус участника боевых действий. При его отсутствии, нужно подтверждение от командования и двух свидетелей об участии в боевых действиях с указанием конкретных дат и мест дислокации.

Также нужно предъявить успешное вступление на магистерскую программу университетов-партнеров стипендии (НаУКМА, КШЭ, УКУ, КНЭУ) на контрактной основе.

После окончания курса выпускник минимум год должен отработать по полученной специальности.

Подать онлайн заявку для участия в конкурсе можно до 24 августа 2020.

Стипендия полностью покрывает стоимость обучения, сообщили в министерстве.

Ранее «ФАКТЫ» писали о ветеране АТО, который бесплатно помогает бойцам восстановить здоровье.

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