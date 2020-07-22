27.72 / 28.02 31.70 / 32.25
Киев: +24
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Ветераны АТО смогут получить магистерское образование в четырех украинских вузах: что для этого нужно

17:29 22 июля 2020
рука

Ветераны АТО, которым государство предоставило льготы на получение образования, могут пройти обучение в четырех вузах Украины.

«Объявлен конкурс на обучение по магистерским программам в лучших университетах Украины: Национальный университет „Киево-Могилянская академия“, Киевская школа экономики, Украинский Католический Университет, Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана», — говорится в сообщении Министерства ветеранов в Facebook.

Участие в конкурсе могут принять лица, имеющие статус участника боевых действий. При его отсутствии, нужно подтверждение от командования и двух свидетелей об участии в боевых действиях с указанием конкретных дат и мест дислокации.

Также нужно предъявить успешное вступление на магистерскую программу университетов-партнеров стипендии (НаУКМА, КШЭ, УКУ, КНЭУ) на контрактной основе.

После окончания курса выпускник минимум год должен отработать по полученной специальности.

Подать онлайн заявку для участия в конкурсе можно до 24 августа 2020.

Стипендия полностью покрывает стоимость обучения, сообщили в министерстве.

Ранее «ФАКТЫ» писали о ветеране АТО, который бесплатно помогает бойцам восстановить здоровье.

111

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

газ

"Нафтогаз" увеличил стоимость газа для населения: сколько теперь будем платить

хакер

По миллиону за "голову": власти США объявили вознаграждение за поимку двух украинских хакеров

кран без воды

Оккупированный Донбасс остался без воды: названа причина

СБУ

СБУ задержала своего бывшего агента, которого боевики "ДНР" обвинили в ликвидации Захарченко

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер