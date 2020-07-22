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Названа дата и место боя украинца Деревянченко против непобедимого американского чемпиона (фото)
Украинский боксер-средневес Сергей Деревянченко (13 побед, 10 из них — нокаутом, 2 поражения) свой следующий бой проведет с обладателем чемпионского пояса WBC непобедимым американцем Джермаллом Чарло (30 побед, 22 из них — нокаутом).
Промоутерская компания Showtime официально объявила, что титульный поединок пройдет 26 сентября на ринге Mohegan Sun Arena в Анкасвилле (штат Коннектикут, США).
9 live events— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) July 22, 2020
18 undefeated fighters
9 world champions
8 world championship fights#SHOBoxingReturns Aug. 1st on @Showtime. pic.twitter.com/i6z37wfoaG
Напомним, что Деревянченко в своем последнем бою 5 октября прошлого года проиграл спорным решением судей по очкам казахстанцу Геннадию Головкину. Что касается Чарло, то американец 7 декабря 2019-го успешно провел вторую защиту своего пояса в поединке с ирландцем Деннисом Хоганом.
Добавим, что промоутерская компания Top Rank официально подтвердила дату поединка между украинцем Виктором Постолом (31 победа, 12 из них — нокаутом, 2 поражения) и американцем Хосе Карлосом Рамиресом (25 побед, 17 из них — нокаутом), в котором непобедимый соперник нашего соотечественника будет защищать чемпионские пояса по версиям WBC и WBO. Бой, который переносился дважды (изначально он должен был состояться 1 февраля, а затем — 9 мая), в итоге пройдет 29 августа в Лас-Вегасе.
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