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Надя Дорофеева засветилась в метро и публично нарушила карантин
Просидевшая исправно на карантине дома с любимым муженьком певица Надя Дорофеева, похоже, решила наверстать упущенное.
Так, в поисках новых впечатлений (или поклонников) девушка спустилась в метро в демократичном розовом наряде, с распущенными волосами и совсем без маски.
В таком виде она дерзко прошлась мимо кабинки дежурного по станции (показывая «Вот она я, и что вы мне сделаете»), разгоняя волосами молекулы коронавируса в воздухе и демонстрируя всем свое бесстрашие («какие еще карантинные ограничения — не слышала»).
«Follow me» («Ну-ка, быстро все за мной») — призвала красавица фанатов.
Некоторые из них традиционно прореагировали на пост своей любимицы лайками, сердечками и словами признания в любви: «Кто-нибудь позвоните пожарным, потому что этот пост огонь», «Опять пьяные летние вибрации в метро».
Но нашлись и такие, кто удивился нелогичному поведению солистки распадающейся который месяц подряд группы «Время и Стекло».
«Маску надень», «С Надей больше не контачим, она Bad girl — без маски ходит», «Демонстративно пройти перед плакатом, где сказано одеть маску… В этом ДоДо», «Мило, НО НАДО НАСИТЬ МАСКИ КАРОНАВАЙРУС!!», — упрекают они певицу.
Впрочем, разгадка страной «выходики» Нади, похоже, содержится в комментарии одного из пользователей: «Сьемки новой рекламы … (мобильного оператора»). Действительно, не может ведь умная девушка Надежда так безрассудно нарушать карантинные ограничения, «нарываясь» на неприятности в переполненном метро!
Ранее «ФАКТЫ» писали, что для поклонников более привычно видеть певицу загорающей и резвящейся в бассейне вместе с надувным единорогом — так не приходится переживать за ее безопасность.8
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