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Ни разу не выходила из дома: Надя Дорофеева строго придерживается карантина

12:13 14 апреля 2020 263
Надя Дорофеева
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Популярная певица Надя Дорофеева, устроившая с мужем романтическую фотосессию дома, рассказала, как проводит время на карантине. Вместе с Владимиром она изолировалась в своем загородном доме. Звезда призналась, что за месяц она ни разу не выходила за пределы своего дома, и уже привыкла к такому затворническому образу жизни. Надя дома продолжает много работать, четко планирует свой график и соблюдает режим, который ранее в связи с гастролями был хаотичным.

«У меня полное ощущение рабочих дней, только с разницей в том, что теперь всё режимно, а в воскресенье — выходной, раньше выходных у меня не было», — рассказала Надя.

На карантине она обязательно три раза в неделю занимается спортом, учит английский язык, постоянно принимает участие в съемках в домашних условиях. Свободного времени почти не остается.

Единственный недостаток на карантине — большой риск набрать лишний вес. Певица не скрывает, что дома постоянно хочется есть.

«Оказывается, дома хочется кушать ПОСТОЯННО и часто не 2 раза, как раньше, а 3−4. Убирать, не каждый день конечно, но приходится», — рассказала Надя. Как ранее рассказывал ее муж, основные бытовые вопросы, в том числе и готовку, он взял на себя.

Надя больше занимается творчеством, пишет новые песни, занимается вокалом. Она также напоминает, что сейчас важно поддерживать друг друга, созваниваться с родителями. За такими занятиями она и не замечает, как пролетает день.

«И ещё сериальчик там, фильмец один другой. Вот и вечерок и ты как бы ни хр*на не сделал. Отдыхать хорошо конечно, но я устала», — резюмировала Дорофеева.


*В воскресенье у Нади Дорофеевой законный выходной

А певица Оля Полякова развлекает своих поклонников онлайн, устраивая прямые эфиры со звездными друзьями. Анна Седокова рассказала ей, как продюсер Константин Меладзе манипулирует участницами «ВИА-Гры», и почему между бывшими солистками идет холодная война.

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