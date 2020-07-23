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Украина

Мэр Славянска заразился коронавирусом

11:17 23 июля 2020
Вадим Лях

После того, как ПЦР-тестирование показало коронавирусную инфекцию у руководителя Гостуризма Марьяны Олеськив, COVID-19 подтвердили и у мэра Славянска Вадима Ляха.

Результат теста мэр получил утром в четверг, 23 июля.

«Самочувствие хорошее, нахожусь под наблюдением врачей. Всем хорошего дня и здоровья. Берегите себя», — видеообращение с такими словами Вадим Лях разместил на своей страничке в социальных сетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по состоянию на утро 23 июля 2020 года в Украине подтверждены 61 851 случай COVID-19, из них 1551 летальный, 34 000 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 856 новых случаев заражения.


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