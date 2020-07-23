Миллионы в швейцарском банке и драгоценности: новый глава НБУ изменил декларацию

Недавно назначенный глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко внес правки в свою декларацию о доходах за 2019 год. Банкир показал счет в швейцарском банке, несколько дорогих мужских и женских часов, драгоценности, шубы.

В частности, в швейцарском банке Ломбард Одиер и Ко ЛТД Шевченко вместе с женой держит более 3 миллионов долларов и почти 10 тысяч евро. Он получил от банка более 1 миллиона гривен процентов.

Глава НБУ указал двое дорогих мужских часов, 7 женских часов из драгоценных металлов с россыпью драгоценных камней, 4 женских наручных браслета из драгоценных металлов с россыпью драгоценных камней, 5 гарнитуров (серьги, кольцо и колье из драгоценных металлов), 2 кольца из драгоценных металлов с драгоценным камнем и две пары ценных сережек, женскую сумку Hermes и две женские шубы Maurizio Braschi.

К автопарку Шевченко добавился квадроцикл Outlader MAX LTD 1000R 2018 года.



Кроме того, Шевченко также указал доход в 3 миллиона 436 тысяч 230 гривен от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав.

Ранее сообщалось, что у Кирилла Шевченко более миллиона гривен долгов за квартиру в элитном ЖК в центре Киева.

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