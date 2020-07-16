В долгах как в шелках: новый глава НБУ должен за коммуналку миллион, — СМИ

Новый глава НБУ Кирилл Шевченко, который в декларации указал квартиру в центре Киева площадью чуть более 300 квадратных метров, имеет огромные суммы долгов.



По информации сайта thepage.ua, семья Шевченко имеет задолженность в сумме 1,2 миллиона гривен за коммунальные услуги, которую через суд у них пытается взыскать управляющая компания ОСМД «Фундуклеевский».



На сайте ОСМД есть информация, что у должников К.Е. Шевченко и Ю.Н. Шевченко площадь квартиры — 304,6 кв. м. В декларации нового главы НБУ указано, что он с 2015 года он с супругой Юлией Николаевной владеет квартирой размером 304,60 кв. м в Киеве.



Ресурс сообщает, что на сайте «Фундуклеевского» указаны фамилии, суммы долгов и решения судов по должникам.

Шевченковский суд обязал должников, в том числе и семью Шевченко, оплатить долг, а Киевский апелляционный отменил это решение. Сейчас управляющая компания ОСМД дошла до Верховного суда. В мае 2020 года открыли кассационное производство.

ЖК «Фундуклеевский» — элитный комплекс в центре Киева, на улице Богдана Хмельницкого, 58-А. Он построен в 2015 году и известен скандалом о застройке архитектурного памятника — Киевского велотрека.

Напомним, Кирилл Шевченко с 2015 года руководит государственным «Укргазбанком». Кандидатуру Шевченко на пост главы НБУ в парламент внес президент Владимир Зеленский.

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