"Мы не одобряем терроризм": режиссер фильма "Земляне" прокомментировал захват заложников в Луцке

Режиссер фильма «Земляне» Шон Монсон прокомментировал захват заложников в Луцке — записать видеообращение с упоминанием этой ленты требовал «Макс Плохой» от президента Украины Владимира Зеленского.

«Земляне» не одобряют и не оправдывают проявлений террора, наш месседж — это сострадание ко всем живым существам", — говорится в ответе режиссера, которое публикует «4 канал».

В послании также отмечается, что в фильме рассказывается об уничтожении миллиардов беззащитных животных. «И все же, мы не используем террор, чтобы обратить внимание людей на террор. Мы искренне сочувствуем всем, кто пережил это испытание и их семьям, а также благодарны представителям власти, которые не допустили смертей. Надеюсь, мы сможем двигаться дальше без насилия в отношении всех», — пишет автор и режиссер фильма «Земляне».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», события в Луцке прокомментировал американский бизнесмен Илон Маск, назвав теракт «еще одним днем 2020 года».

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