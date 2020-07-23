Помогают ли десерты бороться с депрессией: выводы ученых о пользе сладкого

Многие люди заедают стресс, а некоторые и запивают. Речь не только о вкусной пище и алкоголе. Ученые считают: реклама сладких напитков и десертов привела к тому, что употреблять содержащие сахар продукты стало модно.

Помогают ли сладости бороться с депрессией? Изучить этот вопрос взялись ученые из Германии и Великобритании. Они проанализировали более 30 исследований и выяснили, что из-за употребления сахара многие люди быстрее устают, у них рассеивается внимание. Нет никаких оснований считать, что сладкое обеспечивает приток сил и энергии. Результаты исследования были опубликованы в журнале Neuroscience & Biobehavioral Reviews.

Сахар действительно действует на центры удовольствия мозга. Но как результат — человек хочет еще больше сладкого. Возможно, тот, кто переживает стресс, у кого возникла депрессия, на время ощутит облегчение после нескольких глотков сладкой газировки или парочки конфет. Но если употреблять все это регулярно, можно лишь нанести вред здоровью. За последние пятьдесят лет потребление сладких напитков увеличилось в США более чем в два раза. А это в три раза превышает допустимую суточную норму.

Психолог Университета Гумбольдта (Берлин) Константинос Мантантзис утверждает, что многие люди стали жертвой развернутой пропаганды «сладкой жизни»: в прессе появлялись статьи о благотворном влиянии сладостей на организм, о немедленном улучшении самочувствия у тех, кто съест десерт. Такой образ жизни входит в привычку. А в результате через несколько лет приходится бороться с лишними килограммами. И вновь появляется повод для плохого настроения. Проанализировав данные 1 260 участников исследования, ученые пришли к выводу, что заявления о пользе сахара необоснованны.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что специалисты из Университета Вандербильта (США) в ходе эксперимента доказали, что углеводы хорошо усваиваются в первой половине дня, а жиры — во второй.

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