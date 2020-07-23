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Происшествия

Луцкого террориста Кривоша внесли в базу «Миротворца»

21:01 23 июля 2020
«Миротворец»

Максима Кривоша, который во вторник, 21 июля, захватил в Луцке автобус и взял в заложники его пассажиров, внесли в базу сайта «Миротворец».

«21.07.2020 с применением оружия захватил автобус с заложниками в г. Луцк. По словам террориста, у него есть автоматическое оружие, гранаты и две бомбы.
Известен как „писатель Максим Плохой“, автор книги „Философия преступника“; полное название: „Философия Преступника. Апология Свободы. Антисистема“, судимый, состоял на учете у психиатра», — указано в базе «Миротворца».

Также в базу добавлен Роман Скрыпник, который в четверг, 23 июля, в Полтаве захватил в качестве заложника полковника Национальной полиции. Ему инкриминируется сознательное участие в процессах дестабилизации общественной жизни в Украине.

Ранее сообщалось, что Роман Скрыпник отпустил заложника и скрылся в лесу.

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