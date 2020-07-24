Сенат США одобрил проект оборонного бюджета с санкциями против России и помощью Украине

Вслед за Палатой представителей Сенат Конгресса Соединенных Штатов Америки одобрил проект оборонного бюджета США на следующий финансовый год.

Об этом пишет CNBС.

В сообщении отмечается, что «за» высказались 86 сенаторов, «против» — 14.

Председатель Сенатской республиканской конференции Джон Баррассо заявил, что этот проект поможет подкрепить сдерживающую силу в отношении Китая и России и остановить строительство газопровода «Северный поток 2» новыми санкциями.

Проект оборонного бюджета на сумму $ 740,5 миллиарда, предложенный Палатой представителей, охватывает ряд аспектов: от создания фонда в $ 3,6 миллиарда для противодействия Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе до выделения $ 1 млрд на помощь Пентагону в условиях коронавирусного кризиса.

Новый проект предлагает ужесточить существующие санкции против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Он предусматривает санкции за «способствование продаже, аренде или предоставлению» трубоукладочных судов для строительства газопроводов, «предоставление страхования и перестрахования», а также услуг или помещений для «технической модернизации» судов, связанных со строительством газопровода.

В проекте бюджета предусмотрено почти $ 3,8 миллиарда на программу «Европейская инициатива сдерживания».

Законопроект также включает в себя положения, направленные на то, чтобы запретить президенту США Дональду Трампу сокращать численность американских военных в Германии и Афганистане, а также ограничивают использование средств из военного бюджета на строительство стены на границе с Мексикой.

Также в документе отмечается, что Украина в следующем финансовом году по военной линии от США может получить $ 250 млн.

Теперь, после внесения правок, Палата представителей и Сенат должны согласовать свои версии законопроекта, прежде чем отправить его на подпись президенту Дональду Трампу, который ранее грозился наложить на него вето.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что новые санкции против «Северного потока-2» ранее анонсировал Помпео; по его словам, меры затронут все компании, которые пытаются принять участие в завершении строительства антиукраинского газопровода.

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