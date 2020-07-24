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В ЕС пообещали не снимать санкции с России до выполнения Минских соглашений
Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, считающий, что нормализация отношения между Европейским союзом и Россией невозможна без соблюдения принципов Хельсинской декларации, заявил, что Евросоюз ждет от России шагов по выполнению минских соглашений.
Об этом он сказал на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, сообщает Европейская служба внешних связей.
Глава европейского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что санкции ЕС против РФ останутся в силе до полного выполнения Минских соглашений.
Также Боррель приветствовал соглашение о дополнительных мерах по прекращению огня с 27 июля и подчеркнул необходимость достижения прогресса в имплементации мер, согласованных в ходе парижского саммита в декабре 2019 года.
Кроме того, Боррель и Шмыгаль обсудили проведение реформ в Украине. Европейский чиновник заверил, что Брюссель готов и впредь оказывать поддержку.
Ранее США призвали Россию не мешать прогрессу в достижении мира на Донбассе и перейти от озвученных намерений к реальным действиям.
Напомним, 22 июля Трехсторонняя контактная группа согласовала полное и всеобъемлющее прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе с 27 июля.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в ЕС назвали условия предоставления Украиной второго транша макрофинансовой помощи.1
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