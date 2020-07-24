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Мел Гибсон попал в больницу с коронавирусом
Голливудский актер и режиссер Мел Гибсон провел неделю в одной из больниц Лос-Анджелеса после того, как заразился коронавирусом. Как сообщает издание People со ссылкой на пресс-секретаря кинозвезды, 64-летний Гибсон заболел в апреле, но об этом стало известно только сейчас. В настоящее время он уже полностью поправился — тесты показывают негативные результаты. Его лечили противовирусным препаратом ремдесивир.
У лауреата двух премий «Оскар», звезды фильмов «Храброе сердце», «Смертельное оружие», «Патриот», коронавирус выявили спустя несколько недель после того, как о своей болезни объявил Том Хэнкс. Том и его жена Рита Уилсон, в отличие от Мела, предпочли сразу публично объявить диагноз.
Буквально накануне госпитализации Гибсона видели в одном из лос-анджелесских магазинов вместе с его 29-летней подругой Розалинд Росс, родившей ему в 2017 году сына Ларса Джерарда, девятого ребенка актера. Мел был без защитной маски.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Вайнона Райдер обвинила Мела Гибсона в антисемитизме и гомофобии.
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