Зритель спас жизнь тележурналистке, обратив внимание на симптом рака, когда она вела эфир (фото)

Тележурналистке американского канала WFLA-TV спасла жизнь внимательная зрительница. После эфира, который вела репортер Виктория Прайс, некая женщина прислала ей письмо по электронной почте: «Привет, только что видела ваш сюжет. Что меня волнует, так это опухоль у вас на шее. Проверьте щитовидку. Это напомнило мне мою шею. У меня выявили рак. Позаботьтесь о себе».

Как пишет издание People, Прайс прошла медосмотр, в ходе которого у нее диагностировали рак щитовидной железы.

«Если бы я не получила это письмо, я никогда бы не обратилась к врачу. И рак продолжал бы распространяться… Я всегда буду благодарна этой совершенно незнакомой мне женщине. Она была вовсе не обязана это делать, но все же сделала… В наше время мир довольно жесток. Не забывайте заботиться о себе. И заботиться о друг друге», — написала проживающая во Флориде журналистка в соцсетях.

К счастью, девушка, которой и в голову не приходило, что у нее могут быть проблемы со здоровьем, обратилась за медицинской помощью как раз вовремя. В ближайшие дни ей сделают операцию. Прогноз врачей достаточно оптимистичен. «Они надеются, что это будет моей первой и последней процедурой», — сказала она. И добавила, что химиотерапия ей пока не нужна.

Фото Twitter Виктории Прайс

Ранее «ФАКТЫ» писали, что беременную киевлянку вылечили от рака щитовидной железы.

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