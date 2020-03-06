Беременную киевлянку вылечили от рака щитовидной железы

Здоровье и медицина

— Когда у меня диагностировали рак щитовидной железы, я находилась на втором месяце беременности, — рассказывает 32-летняя Светлана из Киева. — Я была в отчаянии. «Радуйся, что беременность помогла выявить злокачественную опухоль», — утешали меня врачи. Операцию планировали провести на пятом месяце беременности, а до этого срока нужно было наблюдаться и ждать. Эти три месяца стали самыми мучительными для меня.

Я обращалась к разным специалистам, чтобы снова и снова услышать, что ребенку ничего не угрожает. Боялась наркоза, ведь неизвестно, как он отразится на здоровье ребенка. Просила врачей сделать операцию после рождения малыша. Но они говорили, что для опухоли это слишком большой срок, к тому же беременность могла стимулировать ее рост.

В Интернете нашла историю о женщине, которой во время беременности удалили щитовидную железу. После этого она родила здорового ребенка. И я успокоилась. Подумала: значит, я не одна такая и у меня все будет хорошо. Надеюсь, моя история подарит надежду тем, кому довелось столкнуться с подобной ситуацией.

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— У Светланы папиллярная карцинома щитовидной железы, — рассказывает главный врач клиники Института эндокринологии и обмена веществ имени В. П. Комиссаренко, врач-эндокринолог высшей категории Ольга Фурманова. — Это злокачественная опухоль, которая на ранних стадиях не дает о себе знать, поскольку не влияет на функцию щитовидной железы. Но со временем начинает метастазировать. За полгода до того, как у Светланы выявили рак, она проходила обследование в нашей клинике. Тогда у женщины в щитовидной железе не было новообразований. И вот за шесть месяцев образовался узел диаметром одиннадцать миллиметров. Злокачественную опухоль необходимо было удалить как можно раньше. Но пациентка была беременна, и операцию можно было провести только во втором триместре, когда риск негативного воздействия наркоза на плод минимален. Светлане удалили часть щитовидной железы вместе с образованием. К счастью, обследование показало, что опухоль не дала метастазов.

Пациенты, которым выполняют операции на щитовидной железе, хорошо переносят вмешательство и быстро восстанавливаются. Уже на третий день Светлану выписали домой. Женщине показана заместительная гормональная терапия.

— Я считала, что мой диагноз — это приговор на всю жизнь, — продолжает Светлана. — После операции у меня было много вопросов: как готовиться к родам, как жить дальше? Врачи сказали: «Теперь тебе ничто не угрожает. Ты избавилась от болезни и можешь делать все то, что и здоровый человек». И в положенный срок у меня родилась дочка, которой сейчас четыре года…

«Я всегда считала, что рак это приговор, — говорит Светлана. — Но благодаря врачам болезнь не помешала мне родить здорового ребенка». Фото из семейного альбома

«Разработанная нами методика позволяет выполнять хирургическое вмешательство на щитовидной железе практически бескровно и даже без швов»

Когда Светлане было десять лет, на медосмотре в школе у нее заподозрили что-то со щитовидной железой. Девочку обследовали и поставили диагноз аутоиммунный тиреоидит. Это заболевание вызвано генетической поломкой: по каким-то причинам иммунная система принимает клетки щитовидной железы за чужеродные, и орган начинает разрушаться.

— Недуг не лечится, и человеку нужно постоянно принимать синтетические гормоны, — продолжает Светлана. — Я раз в год проходила обследования. Однажды эндокринолог во время очередного визита сказал, что, если я забеременею, нужно будет откорректировать дозировку. Эти слова не выходили у меня из головы. Когда четыре года назад я узнала, что беременна, сразу пошла в клинику, чтобы мне подобрали безопасную для малыша дозировку. Но во время ультразвукового исследования врач не сказал, как обычно, мол, у вас все в норме. Предложил сделать пункцию, чтобы развеять сомнения. В тот же день я прошла эту процедуру. А на следующий узнала, что в щитовидной железе образовался злокачественный узел.

Представьте мое психологическое состояние, если врач отложил все дела и час со мной разговаривал. Успокаивал, говорил, что это не смертельно, пациентов с таким диагнозом много, врачи знают, как вылечить заболевание. Честно скажу, я не успокоилась, пока мое лечение не осталось позади. Но я очень благодарна врачам клиники Института эндокринологии и обмена веществ, потому что каждый, с кем мне довелось столкнуться, был готов идти мне навстречу. Накануне операции я решила, что провести ее надо в определенный день. И хотя у анестезиолога был выходной, ради меня врач вышла на работу, и мне сделали операцию именно в этот день.

— Светлане удалили часть щитовидной железы вместе с опухолью, — говорит хирург-эндокринолог Института эндокринологии и обмена веществ им В. П. Комиссаренко НАМН Украины доктор медицинских наук Михаил Болгов. — Новообразование было выявлено на раннем этапе, когда оно не метастазировало в другие ткани и органы. Благодаря небольшому размеру опухоли часть щитовидной железы удалось сохранить. Если же у пациента удалена вся железа, выявлены метастазы, после операции необходим курс радиойодтерапии. Радиоактивный йод, попадая в организм, разрушает раковые клетки. Однако это лечение несовместимо с беременностью. Можно сказать, что Светлане повезло, она вовремя обратилась к специалистам.

— Ваши пациенты на второй день уже могут быть выписаны из клиники. Как возможно так быстро восстанавливаться после сложной операции?

— Область шеи — очень деликатная часть тела, здесь проходят жизненно важные магистрали: сосуды, нервы, сонная артерия, трахея, пищевод. Еще двадцать лет назад операции по удалению щитовидной железы часто сопровождались значительными кровотечениями. Ведь это самый интенсивно кровоснабжаемый орган. Особую сложность представляет множество мелких сосудов, которые нельзя перевязать, как, например, крупные сосуды. Но с 2012 года наши хирурги применяют принципиально новую технику. Разработанная нами методика операции с использованием аппарата «ПатонМед», который создан в Институте электросварки им. Е. О. Патона НАН Украины, позволяет выполнять хирургическое вмешательство на щитовидной железе практически бескровно и даже без швов.

— У моей мамы также есть проблемы со щитовидной железой, но у нее доброкачественные узлы, — продолжает Светлана. — После того как я перенесла операцию, она тоже решилась удалить щитовидную железу. Когда моей дочке был годик, мы обследовали ее, она здорова.

«Мы обследовали дочку. Она здорова. Сейчас ей четыре года», — говорит Светлана. Фото из семейного альбома

«Мы продолжаем научные исследования, чтобы научиться выявлять болезнь на раннем этапе, когда еще нет проявлений»

— Светлана родилась в 1987 году, через год после аварии на Чернобыльской АЭС. Как отразилась эта катастрофа на заболеваемости патологиями щитовидной железы? — спрашиваю директора Института эндокринологии и обмена веществ им В. П. Комиссаренко НАМН Украины академика НАМН Украины, профессора Николая Тронько.

— После аварии на ЧАЭС одной из самых приоритетных медицинских тем стала проблема выявления и лечения рака щитовидной железы, — говорит Николай Тронько. — Спустя четыре года был отмечен рост заболеваемости среди людей из пострадавших регионов. Киевский Институт эндокринологии и обмена веществ им. В. П. Комиссаренко тогда стал координатором по изучению последствий в трех странах: Украине, Беларуси и России. Мы накопили колоссальный опыт, который стал предметом изучения во всем мире. И в 2007 году ООН признала, что распространенность тиреоидного рака в пострадавших регионах связана с радиационным воздействием. Для нормальной работы щитовидной железы необходим йод, она захватывает этот микроэлемент и включает в состав своих гормонов. В результате аварии произошел мощный выброс радиоактивного йода, который активно поглощался и облучал клетки.

На базе нашего института создан регистр рака щитовидной железы, на сегодняшний день в нем более 18 тысяч больных. Наиболее уязвимыми оказались дети, которым на момент аварии было до 14 лет. Организм ребенка особенно нуждается в йоде, а в определенные периоды созревания — в пять-шесть и 13—14 лет — поглощает его в больших количествах.

— Во сколько раз увеличилось число больных детей?

— До аварии были единицы детей с диагнозом рак щитовидной железы в возрасте до 14 лет, после — в восемь раз больше. За весь период в нашей клинике прошли лечение более десяти тысяч детей. Несмотря на то что мы отмечаем снижение заболеваемости, людям, которым на момент аварии было до 18 лет, необходимо проходить профилактическое обследование, делать УЗИ щитовидной железы раз в год. Прежде всего это касается тех, кто в 1986 году оказался в наиболее пострадавших регионах Украины: Киевской, Житомирской, Черниговской, Ривненской областях.

Николай Тронько: «До аварии на Чернобыльской АЭС были единицы детей с диагнозом рак щитовидной железы в возрасте до 14 лет, после — в восемь раз больше. За весь период в нашей клинике прошли лечение более десяти тысяч детей». Фото автора

На пике заболеваемости у нас работали выездные бригады врачей. Они проводили скрининг среди детей, выезжали в наиболее загрязненные регионы. Тех, у кого подозревали патологию щитовидной железы, госпитализировали в клинику института. Двадцать лет назад государство при поддержке Европейского Союза выделило деньги на строительство нового корпуса радиойодтерапии и современное оборудование.

Сегодня в нашем институте пациент получает полный цикл диагностики, хирургического и послеоперационного лечения. Мы продолжаем научные исследования с коллегами из США, Японии, Великобритании и Германии по изучению молекулярных механизмов рака щитовидной железы. Наша цель — научиться выявлять болезнь на раннем этапе, когда еще нет проявлений.

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