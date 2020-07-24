- 13:36 Смерть волонтера Кучапина расследуется как умышленное убийство: подробности
- 13:35 В Италии назвали дату аппеляции на приговор нацгвардейцу Маркиву
- 13:30 «Рука полностью онемела и повисла как плеть»: в Киеве врачи спасли пациента с необычной инфекцией
- 13:10 Гроза и до +30: синоптик рассказала о погоде в выходные дни
- 13:04 Юлия Санина стала участницей нового сезона "Танців з зірками"
- 12:27 Избиение «азовца» в Запорожье: сослуживцам бойца не дали транспорт, чтобы сдать кровь
- 12:11 В серой зоне надо работать: боевой генерал оценил перспективу нового перемирия на Донбассе
- 12:06 Дом звезды «Ливерпуля» ограбили, пока хозяин праздновал чемпионство
- 11:50 В Минздраве рассказали, необходимо ли сдавать ПЦР-тесты при полетах по Украине
- 11:44 Иностранец шел через границу с Польшей в камуфляже украинских пограничников
- 11:44 Режиссера Гая Ричи лишили прав на полгода за пользование мобильным за рулем
- 11:21 Поджог дома Шабунина: полиция рассказала о результатах поиска взрывчатки
Мать троих детей Месси блеснула точеной фигурой на морском отдыхе со звездным мужем (фото)
Не успел сезон в чемпионате Испании завершиться, а звездные футболисты «Барселоны» Лионель Месси и Луис Суарес уже наслаждаются отдыхом вместе со своими вторыми половинками.
Как сообщает издание The Sun, футболисты семьями оторвались на Ибице, арендовав роскошную яхту и вдоволь насладившись солнцем и водами Средиземного моря. При этом от объективов вездесущих папарацци не ускользнули теплые объятия Лео с Антонеллой Рокуццо, а также точеная фигура матери троих их общих детей, которую выгодно подчеркивал цветастый купальник.
Отметим, что сезон-2019/2020 для «Барселоны» еще не закончился. Каталонцев ожидает еще ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянского «Наполи» (первый поединок в Неаполе завершился результативной ничьей — 1:1), который пройдет 8 августа на «Камп Ноу», а затем, в случае успешного исхода поединка, и участие в решающих стадиях турнира, которые в этом году примет Лиссабон.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Роналду грозит крупный штраф из-за того, что его малолетний сын самостоятельно катался на гидроскутере.
Фото The Sun172
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..
Ветер: 1 м/с С-З
Давление: 747 мм