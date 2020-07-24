Мать троих детей Месси блеснула точеной фигурой на морском отдыхе со звездным мужем (фото)

Не успел сезон в чемпионате Испании завершиться, а звездные футболисты «Барселоны» Лионель Месси и Луис Суарес уже наслаждаются отдыхом вместе со своими вторыми половинками.

Как сообщает издание The Sun, футболисты семьями оторвались на Ибице, арендовав роскошную яхту и вдоволь насладившись солнцем и водами Средиземного моря. При этом от объективов вездесущих папарацци не ускользнули теплые объятия Лео с Антонеллой Рокуццо, а также точеная фигура матери троих их общих детей, которую выгодно подчеркивал цветастый купальник.

Отметим, что сезон-2019/2020 для «Барселоны» еще не закончился. Каталонцев ожидает еще ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянского «Наполи» (первый поединок в Неаполе завершился результативной ничьей — 1:1), который пройдет 8 августа на «Камп Ноу», а затем, в случае успешного исхода поединка, и участие в решающих стадиях турнира, которые в этом году примет Лиссабон.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Роналду грозит крупный штраф из-за того, что его малолетний сын самостоятельно катался на гидроскутере.

Фото The Sun

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