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Шоу-бизнес

Юлия Санина стала участницей нового сезона "Танців з зірками"

13:04 24 июля 2020
Юлия Санина

Осенью стартует новый сезон шоу «Танців з зірками» («1+1»). Традиционный челлендж #танціззіркамиchallenge открывает имена новых звездных участников проекта.

Фронтвумен группы The HARDKISS Юлия Санина приняла вызов #танціззіркамиchallengeот актрисы Дарьи Петрожицкой, которая тоже стала участницей проекта. Юлия сообщила о своем участии в «Танцях з зірками», разместив на своих официальных страницах в социальных сетях динамичное видео, в котором меняет домашний образ на танцевальный. Юлия бросила вызов участнице группы «НеАнгелы» Славе Каминской, которая уже участвовала в «Танцях з зірками-2», однако из-за травмы не смогла выйти на паркет.

- Рокеры не танцуют — с такой установкой я жила много лет, хотя в глубине души, я хотела увидеть себя в танце, — призналась Юля. — Даже на сцене я не стою у стойки с микрофоном, я двигаюсь и мне нравится смотреть, как люди воспринимают это. Поэтому, я решила, что у меня одна жизнь и почему бы не попробовать потанцевать, если этого хочется, и сломать стереотипы о нетанцующих рокеров. В моей жизни, к сожалению, невозможно чем-то заниматься только ради собственного удовольствия, ведь очень мало свободного времени, но теперь есть проект «Танці з зірками». Передо мной стоит цель — научиться танцевать, цель моего партнера — победить в шоу, поэтому у нас замечательный «коктейль», который поможет осуществить мечты. Ждите уже осенью наши зажигательные и неповторимые танцы.

Совсем скоро станет известно, примет ли Слава Каминская #танціззіркамиchallenge и присоединится ли на паркете к Олегу Виннику и Алене Шоптенко, Надежде Мейхер и Кириллу Васюку, Санте Димопулос и Максу Леонову, Тарасу Цимбалюку с Яной Заяц, Дарье Петрожицкой и Игорю Галуненко, а также к Юлии Саниной. В ближайшее время станут известны имена ведущих и всех судей четвертого сезона проекта.

Ранее Олег Винник признавался, зачем пришел на проект «Танці з зірками».

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