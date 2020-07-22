Новой участницей "Танців з зірками" стала звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая

Звезда сериала «Папик» Дарья Петрожицкая приняла вызов #танціззіркамиchallenge от Тараса Цимбалюка. Актриса сообщила о своем участии в «Танцях з зірками», разместив в социальных сетях яркое видео, в котором находит записку с вызовом от Тараса и принимает его предложение. Дарья бросила вызов фронтвумен группы The HARDKISS Юлии Саниной.

«Я фанатка шоу „Танці з зірками“ на „1+1“, и если честно, была в приятном шоке от возможности выйти на такой желанный паркет. Я обожаю танцевать. Раньше я считала себя пластичной, однако сейчас понимаю, что еще есть над чем работать. Бальные танцы для меня — это совершенно новое», — прокомментировала Даша свое участие в шоу.

Совсем скоро станет известно, присоединится ли Юлия Санина на паркете к Олегу Виннику и Алене Шоптенко, Надежде Мейхер и Кириллу Васюку, Санте Димопулос и Максу Леонову, Тарасу Цимбалюку с Яной Заяц и Дарье Петрожицкой. Также вскоре откроются имена ведущих и всех судей нового четвертого сезона проекта.

Напомним, что сейчас уже известны имена трех судей нового сезона: Екатерина Кухар, Влада Яма и Григорий Чапкис.

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