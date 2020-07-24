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Происшествия

В Каменском патрульные вдвоем не смогли «упаковать» мужчину в авто: курьезное видео

14:27 24 июля 2020
Задержание

В сети появилось забавное видео, на котором запечатлено, как двое патрульных упорно пытаются усадить задержанного в автомобиль, но это у них никак не получается. Ранее появился ролик, на котором видно, как в центре Николаева пожилая женщина крадет плитку, невзирая на вой полицейских сирен.

Видео размещенио на странице Facebook «Вартові еспресо».

«В Каменском полицейские никак не могли „запаковать“ мужчину в машину… На Днепропетровщине свои интересные задержания… Работают профессионалы! Остается открытым вопрос — за что?» — написано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в патрульной полиции Львовской области рассказали о наиболее курьезных вызовах и обращениях жителей области. В частности, женщина требовала, чтобы копы заставили ее мужа исполнять супружеский долг.

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