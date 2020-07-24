- 14:46 Зеленский наградил бойцов ВСУ, семерых — посмертно
- 14:36 В шаге от сахарного диабета: Аlyona Аlyona сбросила 10 килограммов
- 14:35 Президент не должен вести переговоры с террористами, — полковник СБУ Роман Костенко
- 14:27 В Каменском патрульные вдвоем не смогли «упаковать» мужчину в авто: курьезное видео
- 14:07 Катастрофа "Боинга" МАУ в Иране: что показала расшифровка "черных" ящиков
- 13:57 Емельяненко сразится с Исмаиловым: все подробности боя
- 13:36 Смерть волонтера Кучапина расследуется как умышленное убийство: подробности
- 13:35 В Италии назвали дату аппеляции на приговор нацгвардейцу Маркиву
- 13:30 «Рука полностью онемела и повисла как плеть»: в Киеве врачи спасли пациента с необычной инфекцией
- 13:10 Гроза и до +30: синоптик рассказала о погоде в выходные дни
- 13:04 Юлия Санина стала участницей нового сезона "Танців з зірками"
- 12:27 Избиение «азовца» в Запорожье: сослуживцам бойца не дали транспорт, чтобы сдать кровь
В Каменском патрульные вдвоем не смогли «упаковать» мужчину в авто: курьезное видео
В сети появилось забавное видео, на котором запечатлено, как двое патрульных упорно пытаются усадить задержанного в автомобиль, но это у них никак не получается. Ранее появился ролик, на котором видно, как в центре Николаева пожилая женщина крадет плитку, невзирая на вой полицейских сирен.
Видео размещенио на странице Facebook «Вартові еспресо».
«В Каменском полицейские никак не могли „запаковать“ мужчину в машину… На Днепропетровщине свои интересные задержания… Работают профессионалы! Остается открытым вопрос — за что?» — написано в сообщении.
Ранее сообщалось, что в патрульной полиции Львовской области рассказали о наиболее курьезных вызовах и обращениях жителей области. В частности, женщина требовала, чтобы копы заставили ее мужа исполнять супружеский долг.144
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?
Ветер: 1 м/с С-З
Давление: 747 мм