В Москве взорвали стадион, где дрались братья Кличко: эффектное видео

В столице России Москве продолжаются работы по реконструкции спортивного комплекса «Олимпийский», закрытого в начале 2019 года. Напомним, ранее в Санкт-Петербурге при демонтаже крыши спортивно-концертного комплекса обрушилась крыша, в результате чего погиб один рабочий.

Для того, чтобы снести массивные конструкции сооружения, рабочим пришлось использовать мощную взрывчатку. Эффект получился настолько впечатляющим, что многие москвичи снимали весь процесс на видео и затем выкладывали в сеть.

А издание Life Shot для того, чтобы запечатлеть последствия взрывов, прибегнула к помощи дрона.

Отметим, что арена была открыта в 1980 году аккурат к началу Олимпийских игр. За это время «Олимпийский» принимал финальные турниры чемпионатов мира и Европы по различным видам спорта — спортивной гимнастике, боксу, хоккею с мячом, кикбоксингу, карате, плаванию, легкой атлетике, художественной гимнастике, греко-римской и вольной борьбе, фехтованию. Также здесь провели два боя и братья Кличко — в сентябре 2012-го Виталий в последнем поединке в карьере нокаутировал немца Мануэля Чарра, а в октябре 2013-го Владимир победил по очкам россиянина Александра Поветкина.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в США взорвали легендарный стадион клуба НБА «Милуоки Бакс».

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