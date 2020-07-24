27.64 / 27.93 31.76 / 32.31
Киев: +22
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

В Москве взорвали стадион, где дрались братья Кличко: эффектное видео

15:38 24 июля 2020
СКК Олимпийский

В столице России Москве продолжаются работы по реконструкции спортивного комплекса «Олимпийский», закрытого в начале 2019 года. Напомним, ранее в Санкт-Петербурге при демонтаже крыши спортивно-концертного комплекса обрушилась крыша, в результате чего погиб один рабочий.

Для того, чтобы снести массивные конструкции сооружения, рабочим пришлось использовать мощную взрывчатку. Эффект получился настолько впечатляющим, что многие москвичи снимали весь процесс на видео и затем выкладывали в сеть.

А издание Life Shot для того, чтобы запечатлеть последствия взрывов, прибегнула к помощи дрона.

Отметим, что арена была открыта в 1980 году аккурат к началу Олимпийских игр. За это время «Олимпийский» принимал финальные турниры чемпионатов мира и Европы по различным видам спорта — спортивной гимнастике, боксу, хоккею с мячом, кикбоксингу, карате, плаванию, легкой атлетике, художественной гимнастике, греко-римской и вольной борьбе, фехтованию. Также здесь провели два боя и братья Кличко — в сентябре 2012-го Виталий в последнем поединке в карьере нокаутировал немца Мануэля Чарра, а в октябре 2013-го Владимир победил по очкам россиянина Александра Поветкина.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в США взорвали легендарный стадион клуба НБА «Милуоки Бакс».

403

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Военный с автоматом

Полномасштабная война на Кавказе: чем грозит конфликт между Азербайджаном и Арменией

Самоубийца

В исправительной колонии на Кировоградщине сотрудница застрелилась на наблюдательной вышке

Самой большой проблемой для выпускников школ оказалось знание украинского языка и истории страны

Самой большой проблемой для выпускников школ оказалось знание украинского языка и истории страны

СКК Олимпийский

В Москве взорвали стадион, где дрались братья Кличко: эффектное видео

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер