Это только начало: Потап показал четыре свадьбы с Настей Каменских (фото)

Продюсер и шоумен Потап, который в мае прошлого года заключил официальный брак и сыграл свадьбу с Настей Каменских, поделился архивными семейными кадрами. На своей странице в Instagram он опубликовал фото четырех свадеб с любимой: на сцене, тайной церемонии в Лас-Вегасе, торжественной в Киеве 23 мая и кадр из клипа.

«Наши с @kamenskux свадьбы: сценическая, лас-вегаская, киевская, клиповая. Это только начало», — написал Потап, заинтриговав поклонников.

Напомним, слухи о романе Потапа и Настя возникли еще, когда они пели в дуэте. Пару, очень похожую на них, заметили на отдыхе в Мексике. Звезды не комментировали личную жизнь и не признавали отношения. Также они тщательно скрывали информацию о свадьбе. Подтвердили только в день бракосочетания, опубликовав клип «Константа».

Позже Настя призналась, что они с Потапом поженились еще три года назад в Лас-Вегасе.

В интервью «ФАКТАМ» Потап отказался отвечать на вопрос о том, сколько же лет они на самом деле вместе. Говорит, что не хочет выставлять напоказ личное. Лишь сказал, что они давно живут, как семья.

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