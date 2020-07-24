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На Буковине произошло землетрясение, которого никто не заметил
В Черновицкой области вечером 23 июля произошло землетрясение, однако магнитуда была незначительной (2,0), поэтому угрозы оно не представляло. Напомним, в июне два землетрясения подряд произошли в Закарпатской области.
Такой вывод сделали в Главном центре специального контроля, осуществляющем наблюдение за сейсмической, радиационной обстановкой и геофизическими явлениями в Украине.
По данным центра, источник землетрясения находился в районе селе Белоусовка Сокирянского района на глубине 3 км.
Напомним, 29 июня в этом же районе были зафиксированы подземные толчки магнитудой 2,4 по шкале Рихтера.
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