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Происшествия

На Буковине произошло землетрясение, которого никто не заметил

17:50 24 июля 2020
Подземные толчки

В Черновицкой области вечером 23 июля произошло землетрясение, однако магнитуда была незначительной (2,0), поэтому угрозы оно не представляло. Напомним, в июне два землетрясения подряд произошли в Закарпатской области.

Такой вывод сделали в Главном центре специального контроля, осуществляющем наблюдение за сейсмической, радиационной обстановкой и геофизическими явлениями в Украине.

По данным центра, источник землетрясения находился в районе селе Белоусовка Сокирянского района на глубине 3 км.

Напомним, 29 июня в этом же районе были зафиксированы подземные толчки магнитудой 2,4 по шкале Рихтера.

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