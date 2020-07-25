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В ЕС приняли новые правила поездок между странами на автобусах и поездах
В связи с тем, что ситуация с коронавирусом глобально изменила образ жизни человечества, и возвращения к прежней «вседозволенности» уже не будет, в ЕС решили разработать ряд правил, которые бы помогали минимизировать риски заражения Covid-19 во время передвижения между странами в общественном транспорте.
Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.
«В своих выводах Совет продвигает ряд основных мер гигиены и инфекционного контроля, которые должны применяться ко всем трансграничным службам коллективного пассажирского транспорта», — отмечают в Совете.
В числе рекомендуемых мер названы:
- физическое дистанцирование или, где это невозможно, использование масок;
- более широкое использование цифровых билетов и проверок билетов цифровым способом;
- соблюдение высоких стандартов циркуляции свежего воздуха и чистоты транспортных средств.
Также Совет предлагает Комиссии и государствам-членам продолжать координировать действия по применению транспортных руководящих принципов и рекомендаций по Covid-19, принятых на национальном уровне и на уровне ЕС.
Напомним, что министры транспорта стран ЕС договорились о необходимости обязательного ношения масок для лица всеми пассажирами европейских рейсов старше 6 лет.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил о бесполезности введения тотального карантина. Более действенным инструментом борьбы с распространением коронавируса, по его мнению, является отслеживание, выявление и изоляция контактов.42
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