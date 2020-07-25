В ЕС приняли новые правила поездок между странами на автобусах и поездах

В связи с тем, что ситуация с коронавирусом глобально изменила образ жизни человечества, и возвращения к прежней «вседозволенности» уже не будет, в ЕС решили разработать ряд правил, которые бы помогали минимизировать риски заражения Covid-19 во время передвижения между странами в общественном транспорте.

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

«В своих выводах Совет продвигает ряд основных мер гигиены и инфекционного контроля, которые должны применяться ко всем трансграничным службам коллективного пассажирского транспорта», — отмечают в Совете.

В числе рекомендуемых мер названы:

физическое дистанцирование или, где это невозможно, использование масок;

более широкое использование цифровых билетов и проверок билетов цифровым способом;

соблюдение высоких стандартов циркуляции свежего воздуха и чистоты транспортных средств.

Также Совет предлагает Комиссии и государствам-членам продолжать координировать действия по применению транспортных руководящих принципов и рекомендаций по Covid-19, принятых на национальном уровне и на уровне ЕС.

Напомним, что министры транспорта стран ЕС договорились о необходимости обязательного ношения масок для лица всеми пассажирами европейских рейсов старше 6 лет.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил о бесполезности введения тотального карантина. Более действенным инструментом борьбы с распространением коронавируса, по его мнению, является отслеживание, выявление и изоляция контактов.

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