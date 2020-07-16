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Премьер-министр Дании вышла замуж за кинооператора — фото со свадьбы

10:30 16 июля 2020
Метте Фредериксен и Бо Тенгберг

Премьер-министр Дании (которая стала одной из первых стран, где ослабили карантин) Метте Фредериксен, занимающая этот пост с 27 июня 2019 года, вышла замуж за своего бойфренда — известного кинооператора Бо Тенгберга.

Как сообщает издание Daily Mail, венчание состоялось в церкви на острове Зеландия, где у пары имеется общий летний дом. Изначально 42-летняя невеста и 55-летний жених планировали пожениться в 2019 году. Однако дату свадьбы пришлось переносить трижды за год — «в интересах государства». Сначала из-за всеобщих выборов, затем из-за пандемии коронавируса, а потом — из-за заседания Европейского Совета, в котором должна принять участие Фредериксен.

На скромной церемонии присутствовало около 90 гостей, в том числе и бывший премьер Дании Поуль Нюруп Расмуссен.

Фото, сделанное на выходе из церкви, глава правительства опубликовала у себя на странице в Instagram. Метте была в классическом белом платье с вуалью. Для нее этот брак стал уже вторым. В период с 2003 по 2014 год она была замужем за Эриком Харром, специалистом в сфере связей с общественностью. От него у нее есть двое детей — дочь Ида и сын Магне.

С Бо Метте состоит в романтических отношениях с 2014 года. На публике они впервые появились вместе в 2016 году — на похоронах бывшего премьер-министра Анкера Хенрика Йергенсена.

Фото Instagram Mette Frederiksen

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