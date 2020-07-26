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Происшествия

В Нежине в результате взрыва погиб работник райсовета

7:27 26 июля 2020
машина

В Нежине на улице Богуна подорвался мужчина. Ранее похожий случай произошел в Фастове под Киевом.

Как сообщили в полиции Нежина, погибшему мужчине было 53 года. Его тело обнаружили у собственного автомобиля, передает «Суспільне».

По словам представителя полиции, неподалеку одного из кафе, ближе к гаражам вечером 25 июля произошел взрыв. Что именно взорвалось, устанавливает следствие. Предполагается, что мужчина что-то чинил в своей машине.

Известно, что погибший проработал водителем в Нежинском райсовете 10 лет.

Ночью на улице Богуна в Нежине работали следователи и эксперты. Полиция открыла уголовное производство.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в апреле 2020 года возле одной из больниц Львова прогремел взрыв, в результате которого погиб мужчина. Погибший в 2014—2015 годах служил на Донбассе в зоне проведения АТО, где воевал в составах 80-й отдельной десантно-штурмовой и 128-й отдельной горно-штурмовой бригад.

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В Нежине в результате взрыва погиб работник райсовета

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