Свитолина и Ястремская порадовали подписчиков сногсшибательными фото с пляжного отдыха

Лето у большинства людей ассоциируется с морем. Не исключение и наши ведущие теннисистки — одесситки Элина Свитолина (5-я ракетка мира) и Даяна Ястремская (25-я позиция в мировом рейтинге).

Элина вместе с французским бойфрендом Гаэлем Монфисом выбрала для отдыха Французскую Ривьеру. Арендовав яхту, пара несколько дней рассекала по водам Средиземного моря, а Свитолина демонстрировала своим подписчикам в Instagram фото в различных купальниках.

Даяна же, готовящаяся к возобновлению сезона в родной Одессе, также устроила себе выходной. Надев красный купальник, Ястремская, наверняка, заставила многие мужские сердца на пляже биться немного чаще…

Напомним, что Свитолина уже успела после карантина, вызванного пандемией коронавируса, выиграть престижный выставочный турнир в Германии. Ястремская же пока только готовится к возобновлению сезона — первый турнир, в котором Даяна примет участие, пройдет с 3 по 9 августа в итальянском Палермо.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-первая ракетка мира Наоми Осака порадовала своих поклонников огненными фото в купальнике.

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