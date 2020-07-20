В рваных джинсах и с BMW за спиной: Ястремская станцевала зажигательный танец (видео)

Пока первая ракетка Украины одесситка Элина Свитолина побеждает на престижном выставочном турнире в Германии, ее младшая землячка Даяна Ястремская (25-я позиция в мировом женском рейтинге) только готовится к возвращению на корт.

Также теннисистка, недавно опубликовавшая фото топлес в поддержку борьбы с расизмом, после чего сама нарвалась на проблемы, совсем не прочь продемонстрировать свои танцевальные таланты, записав на видео в популярном приложении TikTok несколько зажигательных движений.

Отметим, что Ястремская подтвердила свое участие на турнире WTA в итальянском Палермо, который пройдет с 3 по 9 августа. Это будет первое официальное соревнование для украинки после того, как в конце февраля Даяна уступила в Дохе в 1/8 финала испанке Гарбинье Мугурусе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ястремская во время карантина занимается фитнесом на безлюдном берегу моря.

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