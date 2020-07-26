- 10:51 В Севастополе резко обмелело Чернореченское водохранилище
- 10:47 В Одессе назвали причину провала операции по поднятию танкера Delfi
- 10:12 На Львовщине полицейский на служебном авто сбил пешехода и сбежал с места происшествия
- 10:01 Еще 920 украинцев заразились коронавирусом
- 09:37 Подготовка к полному прекращению огня на Донбассе: боевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ
- 09:25 КНДР сообщила о первом случае подозрения на COVID-19
- 09:14 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 08:46 Доллар пробьет отметку в 28 гривен: озвучен прогноз курса валют на конец июля
- 08:19 У соперника «Шахтера» по Лиге Европы диагностировали коронавирус
- 08:07 Остался без присмотра на несколько минут: выяснились подробности исчезновения ребенка крымскотатарского активиста
- 08:05 «Руки стали, как у строителя»: киевлянка наладила бизнес по созданию изящных головных уборов
- 07:40 «Выйдет сам»: у Авакова рассказали о судьбе «полтавского террориста»
В Одессе назвали причину провала операции по поднятию танкера Delfi
Судовладелец танкера Delfi заявил, что причиной вчерашнего провала операции по подъему судна были бракованные тросы.
«Швартовые были закреплены на буксирах, и предпринята попытка на малом ходу буксировать танкер… Однако, после выборки слабины и достижения натяжения тросов, заплетенные гаши на концах тросов начали расплетаться. После того, как были подняты швартовые на берег и в ходе визуального осмотра, выяснилось, что тросы изготовлены некачественно», — сообщили на официальном Telegram-канале судовладельца.
Судовладелец планирует произвести ремонт тросов или доставить на место операции новые. Буксировку продолжат с понедельника.
Как писали «ФАКТЫ», судно потерпело крушение в Одесском заливе 22 ноября прошлого года. Вытекающая из танкера нефть продолжает загрязнять море и пляж «Дельфин».
Фото «Думская»156
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?
Ветер: 0 м/с C
Давление: 747 мм