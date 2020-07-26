В Одессе назвали причину провала операции по поднятию танкера Delfi

Судовладелец танкера Delfi заявил, что причиной вчерашнего провала операции по подъему судна были бракованные тросы.

«Швартовые были закреплены на буксирах, и предпринята попытка на малом ходу буксировать танкер… Однако, после выборки слабины и достижения натяжения тросов, заплетенные гаши на концах тросов начали расплетаться. После того, как были подняты швартовые на берег и в ходе визуального осмотра, выяснилось, что тросы изготовлены некачественно», — сообщили на официальном Telegram-канале судовладельца.

Судовладелец планирует произвести ремонт тросов или доставить на место операции новые. Буксировку продолжат с понедельника.

Как писали «ФАКТЫ», судно потерпело крушение в Одесском заливе 22 ноября прошлого года. Вытекающая из танкера нефть продолжает загрязнять море и пляж «Дельфин».

Фото «Думская»

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