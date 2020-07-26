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Мужчина видел, как девушка тонет в Азовском море, но никого не позвал на помощь: детали шокирующей истории
В Новоконстантиновке Запорожской области 25 июля утонула молодая девушка. Ее достали из воды и пытались реанимировать, но она умерла.
Как пишет «Актуально» со ссылкой на очевидцев, в море девушка заходила с друзьями. Те вышли, а она осталась. При этом какой-то пожилой мужчина видел, как отдыхающая стала тонуть, но почему-то даже не попытался позвать людей на помощь.
«Это нормально, когда счет идет на секунды? Чуть позже с нами заговорил дед, стоящий рядом: „Она еще час назад пошла купаться, я видел, как она ушла под воду. Её затянуло“, — сказал он с совершенно невозмутимым лицом. И только потом, когда я отошла от шока, поняла: он видел и стоял ждал час. Это страшно! Ее подруги или родственники прибежали, когда уже прошло минут 20 после обнаружения тела. Они бросили ее одну и пошли отдыхать», — написала в Instagram очевидица произошедшего Надежда.
Как писали «ФАКТЫ», в последнее время участились случаи гибели людей на водоемах Украины. Недавно в курортном городе Железный Порт в Херсонской области утонула трехлетняя девочка, купавшаяся в море на надувном матрасе. А в Кирилловке Запорожской области утонул шестилетний мальчик.131
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Мужчина видел, как девушка тонет в Азовском море, но никого не позвал на помощь: детали шокирующей истории
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